Очевидцы: в Чигирях в ДТП попал школьный автобус

Фото: instagram.com/mreporter_blg

В субботу, 14 октября, в селе Чигири произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ. Второй участник аварии – легковой автомобиль Nissan Tiida Latio. Очевидцы утверждают, что ПАЗ – школьный автобус. Судя по фото и видео с места происшествия, которые появились в социальных сетях, на его лобовом стекле есть надпись «Дети» и соответствующий знак.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в областном УГИБДД, ДТП в Чигирях случилось в 09:40 в районе дома № 3 по улице Центральной. Автомобиль Nissan Tiida Latio, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения. Ее водитель обратился в больницу. В УГИБДД также уточнили, что автобус в момент ДТП не перевозил пассажиров – он был пустой.