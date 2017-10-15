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15октября
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Очевидцы: в Чигирях в ДТП попал школьный автобус

Очевидцы: в Чигирях в ДТП попал школьный автобус
Фото: instagram.com/mreporter_blg

В субботу, 14 октября, в селе Чигири произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ. Второй участник аварии – легковой автомобиль Nissan Tiida Latio. Очевидцы утверждают, что ПАЗ – школьный автобус. Судя по фото и видео с места происшествия, которые появились в социальных сетях, на его лобовом стекле есть надпись «Дети» и соответствующий знак.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в областном УГИБДД, ДТП в Чигирях случилось в 09:40 в районе дома № 3 по улице Центральной. Автомобиль Nissan Tiida Latio, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения. Ее водитель обратился в больницу. В УГИБДД также уточнили, что автобус в момент ДТП не перевозил пассажиров – он был пустой.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт #школа

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    не успел видать прошмыгнуть мимо пазика

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