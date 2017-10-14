Цикл бардовских вечеров в амурской филармонии начался с песен о школе

Первое мероприятие в рамках проекта «Живая струна» – цикла концертов исполнителей бардовской песни – было посвящено школьной поре. На сцену вышли 11 певцов, который исполнили более двух десятков песен самых разных времен. Все они были о школе.

Вел концерт Александр Бобошко. Кроме него к микрофону выходили еще десять бардов, которые исполнили известные хиты «всех времен»: «Школьные годы», «Когда уйдем со школьного двора», «Учат в школе». Были и гораздо менее известные песни.

На сцену вышел также и совсем юный исполнитель – Илья Саяпин. «Мальчишка очень здорово выступил на фестивале на Ульме, – рассказал Александр Бобошко. – Он там пел «То ли еще будет». И мы решили, что нам надо его. Тем более, школьная тема – он так здорово вписался».

В дружной компании исполнителей с гитарами также были Александр Гуляев, Александр Мамин, Федор Новоселов, Светлана Санько, Раиса Мишанина, Елена Пронченко, Александр Тонких, Сергей Феоктистов и Алексей Мишанин.

В рамках цикла «Живая струна» в филармонии состоится еще пять вечеров. В ноябре пройдет авторский вечер Александра Бобошко «Неизменна моя тропа». После, уже в 2018 году пройдут концерт к 80-летию Владимира Высоцкого, 100-летию Российской армии, Дню смеха и совершенно бардовский вечер под названием «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Подробнее прочитать о концерте можно в разделе «Культпросвет».