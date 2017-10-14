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О международном Дне белой трости вспомнят в библиотеке Благовещенска

О международном Дне белой трости вспомнят в библиотеке Благовещенска
Фото: info-rm.com

Во вторник, 17 октября, в благовещенской библиотеке имени Чехова пройдет мероприятие, посвященное Международному дню «белой трости». Встреча организована при поддержке региональной организации Всероссийского общества слепых.

Белая трость – символ незрячих людей во всем мире. Международный день «белой трости», который отмечается 15 октября – напоминание о помощи тем, кто в ней нуждается ежедневно.

Общество слепых в Амурской области существует уже 50 лет и сегодня насчитывает более 700 человек.

Об истории белой трости расскажет библиотекарь Елена Дьячкова, со знаменитыми незрячими присутствующих познакомит Наталья Сы-Чжань-И.

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#жизнь #здоровье #праздники

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