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Благовещенцы отпраздновали Хангыль – праздник корейской письменности

Благовещенцы отпраздновали Хангыль – праздник корейской письменности

В субботу, 14 октября, в Амурской областной библиотеке прошел праздник корейской письменности – Хангыль. В Благовещенске это произошло впервые. В празднике поучаствовали студенты корейского отделения Школы иностранных языков и искусств «Сатори».

Хангыль отмечается в Корее 9 октября, в Приамурье его празднование сдвинули на ближайший выходной день.

Собравшимся в зале библиотеке рассказали об истории корейской азбуки, пели песни на корейском языке – современные и народные и даже показали мини-спектакль.

Для желающих провели мастер-классы по корейской каллиграфии и бумагопластике.

После чего прошла дегустация корейских блюд. Ирина Ли вышла замуж за корейца, поэтому она неизбежно овладела корейской кухней. Представленные блюда у них дома присутствуют на столе ежедневно.

«Паб – это рис, сваренный на воде, без соли и масла. У корейцев это блюдо вместо хлеба. Кимчи – острая капуста. А маш – это ростки пророщенной сои», – описала представленный стол Ирина. Она признала, что корейская кухня вкусная, но острая. Но, поскольку на празднике были люди, не привычные к корейским вкусам, она добавила специй поменьше.

Празднование Хангыль прошло в рамках цикла совместных мероприятий о Японии и Корее. Это уже второе такое мероприятие, а проводиться они будут до мая.

Один из организаторов мероприятия – директор компании образования и туризма «Сатори» Марина Синельникова – рассказала, что в их школе теперь помимо японского языка изучают и корейский. Его знание может весьма пригодиться амурчанам.

«У нас нет ни одного квалифицированного переводчика с корейского, – рассказала Марина Синельникова. – А в экономике Приамурья всё сильнее ощущается корейское влияние: в сельском хозяйстве, например. В городах Дальнего Востока очень много корейских туристов. Но вот Благовещенск они обходят стороной – в том числе, и потому что нет переводчиков».

Сейчас в школе корейский язык изучают 25 человек – есть и дети и взрослые. Их обучает один преподаватель – Анастасия Жердева. «Мы с ней совершенно случайно познакомились на презентации национальной организации туризма Кореи. Мы разговаривали с представителем компании, и я спрашивала: когда вы нам пришлете преподавателя корейского языка? А то в Благовещенске нет ни одного преподавателя. И тут я слышу рядом голос: я преподаватель. Анастасия Владиславовна тогда только переехала в город, пришла на презентацию и услышала нас».

В помощь российскому учителю, в январе из Сеульского университета приедут два студента, которые будут проходить в школе практику.

Подробнее прочитать о празднике можно в разделе «Культпросвет».

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#культура #праздники

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