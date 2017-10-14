Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:53 11

Китайцам разрешили добывать золото в России

Китайцам разрешили добывать золото в России
Фото: www.vestifinance.ru

Россия и Китай готовятся заключить соглашение о разработке Ключевского золоторудного месторождения. Проект соглашения уже одобрен правительством РФ, сообщает Ura.news.

По соглашению, компания China National Gold Group Hong Kong Limited (или какая-либо другая, находящаяся под ее 100-процентным контролем, прямым или косвенным) может приобрести «не менее 60 % и не более 70 % голосующих акций» АО «Рудник «Западная – Ключи». Китайская компания должна создать благоприятные условия «для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».

Соглашение предусматривает обязательное производство драгоценных металлов на территории России.

Просмотров всего: 569

#Китай #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    золоту придёт трындец

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Это же какой откат нужно было в нерезиновую откатить, чтобы получить разрешение.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    А соглашение не предусматривает обязательное привлечение русской рабочей силы ? Или везде и всюду китайская саранча?

  • Kats

    Kats
    59 минут назад

    Да капец! Все готовы за безценок отдать! Да подарите вы уже ДВ китаёзам, да и дело с концом!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    55 минут назад

    KatsДа капец! Все готовы за безценок отдать! Да подарите вы уже ДВ китаёзам, да и дело с концом!


    Подарят, не переживайте. Всему своё время.

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Продаёт власть Расею-матушку.

    Для того и ГЭСы строит в неограниченном количестве, и народ на местах гробит, чтобы место для иностранцев освободить...

    Вот и природные богатства страны китам продали...

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    33 минуты назад

    Давайте не будем дарить, давайте себе оставим.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    33 минуты назад

    Давайте не будем дарить, давайте себе оставим.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    33 минуты назад

    Давайте не будем дарить, давайте себе оставим.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    17 минут назад

    Марина СинельниковаДавайте не будем дарить, давайте себе оставим.


    Давайте

  • троль здесь

    троль здесь
    11 минут назад

    Марина Синельникова

    Давайте не будем дарить, давайте себе оставим.



    мы ничего не решаем, от нас ничего не зависит

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

В Амурскую область прибыл генеральный консул Вьетнама

Экономика 7

Инвесторам из Китая, Вьетнама и других стран расскажут об инвестпроектах Приамурья
Экономика 11

Новые банкноты с космодромом Восточный поступают в оборот
Происшествия 34

В соцсетях амурчан пугают, что Сбербанк блокирует счета