Китайцам разрешили добывать золото в России

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По соглашению, компания China National Gold Group Hong Kong Limited (или какая-либо другая, находящаяся под ее 100-процентным контролем, прямым или косвенным) может приобрести «не менее 60 % и не более 70 % голосующих акций» АО «Рудник «Западная – Ключи». Китайская компания должна создать благоприятные условия «для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».

Соглашение предусматривает обязательное производство драгоценных металлов на территории России.