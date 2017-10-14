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14октября
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сегодня, 18:18 3

В Амурскую область прибыл генеральный консул Вьетнама

В Амурскую область прибыл генеральный консул Вьетнама
Фото: www.newsvl.ru

В Приамурье прибыла делегация Социалистической Республики Вьетнам, которую возглавляет генеральный консул Хуинь Минь Тинь. Его сопровождают представители вьетнамской молочной компании TH True milk. Они посетят сельхозпроизводителей Мазановского района и ТОР «Белогорск».

В аэропорту Благовещенска иностранных гостей встретил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко.

Делегация генерального консульства примет участие в мероприятиях Амурского экономического форума, который проходит в Благовещенске 14-15 октября. Помимо этого, потенциальные инвесторы намерены изучить вопрос строительства на территории Приамурья комплекса молочного животноводства полного цикла, который предусматривает всю цепочку – от производства корма и выращивания коров до производства и реализации молока. Такие фермы активно создаются в Приморье и европейской части России. Представители компании TH True milk осмотрят потенциальные площадки инвестпроекта. В рамках визита планируется посещение сельхозпредприятий Мазановского района и ТОР «Белогорск», сообщает пресс-служба областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

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#визиты #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Пора подумать о вьетнамском языке.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Марина СинельниковаПора подумать о вьетнамском языке.


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