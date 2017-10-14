В Амурскую область прибыл генеральный консул Вьетнама

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В Приамурье прибыла делегация Социалистической Республики Вьетнам, которую возглавляет генеральный консул Хуинь Минь Тинь. Его сопровождают представители вьетнамской молочной компании TH True milk. Они посетят сельхозпроизводителей Мазановского района и ТОР «Белогорск».

В аэропорту Благовещенска иностранных гостей встретил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко.

Делегация генерального консульства примет участие в мероприятиях Амурского экономического форума, который проходит в Благовещенске 14-15 октября. Помимо этого, потенциальные инвесторы намерены изучить вопрос строительства на территории Приамурья комплекса молочного животноводства полного цикла, который предусматривает всю цепочку – от производства корма и выращивания коров до производства и реализации молока. Такие фермы активно создаются в Приморье и европейской части России. Представители компании TH True milk осмотрят потенциальные площадки инвестпроекта. В рамках визита планируется посещение сельхозпредприятий Мазановского района и ТОР «Белогорск», сообщает пресс-служба областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.