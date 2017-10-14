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14октября
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сегодня, 17:36 2

В России водительские права начали выдавать по новым правилам

В России водительские права начали выдавать по новым правилам
Фото: www.rbc.ru

С 14 октября в России вступает в силу новый регламент выдачи водительских прав, а также проведения экзаменов. Требования к мотоциклистам и автомобилистам ужесточаются. Россияне в случает потери прав теперь могут заменить их за 15 дней в МФЦ, сообщает РБК.

С 14 октября для того чтобы получить допуск к экзамену, гражданин должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе, о прохождении медицинских осмотров. Прежде всего, это касается тех, кто привозит документы из других регионов. Так будет проходить с фальшивыми или незаконно полученными документами.

Проверка навыков вождения также меняется. Для получения удостоверения на управление мотоциклом нужно показать умение выполнять скоростное маневрирование: комбинированное упражнение с элементами «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия. В экзаменах теперь запрещается «опрокидывание» транспортного средства.

Автомобилисты теперь должны с первой попытки выполнить упражнение «заезд в бокс» при движении задним ходом без повторного включения задней передачи. До этого число попыток на выполнение упражнения регламентировано не было. Также новыми правилами запрещается заезжать колесом и всеми выступающими частями машины (например, зеркалами) за линию, обозначающую границу упражнения.

Изменения в регламенте затронули также непосредственно процесс оформления водительских документов. Теперь российские граждане смогут за 15 дней заменить утерянные права, а также оформить международные удостоверения через многофункциональные центры (МФЦ). В административном регламенте по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним уточнили вопрос выдачи дубликата паспорта транспортного средства.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • postal

    postal
    2 часа назад

    гражданин должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе, о прохождении медицинских осмотров. Прежде всего, это касается тех, кто привозит документы из других регионов. Так будет проходить с фальшивыми или незаконно полученными документами.

    шедеврально!

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