В Чигиринской школе открылся многофункциональный стадион

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В субботу, 14 октября, в школе села Чигири Благовещенского района открылся новый многофункциональный стадион. В него входят современное поле для мини-футбола, волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка, установлены тренажеры.

Стадион был построен в рамках программы «Газпром – детям». В открытии принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

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«Почти год назад мы с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером договорились о том, что регион и компания будут помогать друг другу. И вот – мы видим первые результаты. Наша общая цель заключается в том, чтобы практически в каждом дворе была возможность для занятия спортом. Особенно это касается сельских поселений», – сказал губернатор.

По программе «Газпром – детям» в Приамурье строится 15 таких стадионов, все в разных районах Приамурья – от Тындинского до Архаринского, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы на этом не останавливаемся. Достроен бассейн в Свободном. Появился зал баскетбола по стандартам НБА в Благовещенске. Существует договоренность о возведении пяти ФОКов на территории области. Два из пяти ФОКов появятся в столице Приамурья», – рассказал амурский губернатор.