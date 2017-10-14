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В Чигиринской школе открылся многофункциональный стадион

В Чигиринской школе открылся многофункциональный стадион
Фото: www.amurobl.ru

В субботу, 14 октября, в школе села Чигири Благовещенского района открылся новый многофункциональный стадион. В него входят современное поле для мини-футбола, волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка, установлены тренажеры.

Стадион был построен в рамках программы «Газпром – детям». В открытии принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

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«Почти год назад мы с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером договорились о том, что регион и компания будут помогать друг другу. И вот – мы видим первые результаты. Наша общая цель заключается в том, чтобы практически в каждом дворе была возможность для занятия спортом. Особенно это касается сельских поселений», – сказал губернатор.

По программе «Газпром – детям» в Приамурье строится 15 таких стадионов, все в разных районах Приамурья – от Тындинского до Архаринского, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы на этом не останавливаемся. Достроен бассейн в Свободном. Появился зал баскетбола по стандартам НБА в Благовещенске. Существует договоренность о возведении пяти ФОКов на территории области. Два из пяти ФОКов появятся в столице Приамурья», – рассказал амурский губернатор.

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#спорт #строительство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    о и здесь губернатор

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    ну все. физкультура до нового года на новом стадионе

  • Gendalf

    Gendalf
    2 часа назад

    Интересно, а директор этой школы так же закроет на замок стадион и не будет пускать никого, кроме учащихся на урок физкультуры, как это сделал директор сш 14. Там тоже сдали новый стадион в этом году. Рядом находится областная спортивная школа и много лет спортсмены этой школы занимались на школьном стадионе, никому не мешая. А теперь диретор Помалейко А выставил легкоатлетов спортшколы за ворота., повесив на них замок. Пока стадион был в разбитом состоянии атлеты никому не мешали, а теперь за тренировки на реконструированном стадионе хочет брать деньги.

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