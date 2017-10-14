В Благовещенске отбирают лучших спортсменов ушу-саньда

В субботу, 14 октября, в Благовещенске стартовали чемпионат и первенство областного центра по ушу-саньда. На соревнования собрались около 80 спортсменов в этом виде спорта, начиная с восьмилетнего возраста.

Ушу-саньда – это современное искусство рукопашного боя, которое было создано на основе традиционного ушу с объединением ряда других боевых систем. В рамках ушу-саньда разрешаются удары руками и ногами и приемы борьбы.

Чемпионат и первенство Благовещенска проводятся в спорткомплексе АмГУ, начались состязания в 11 часов. В первый день состоялись поединки в рамках первенства, в воскресенье, 15 октября пройдут поединки среди взрослых.

Руководитель областной федерации ушу Наталья Шэдько пояснила, что победители этих соревнований войдут в сборную города, которая примет участие в областных соревнованиях. Они должны пройти в декабре 2017 года. Кроме спортсменов столицы области, в них будут участвовать представители Завитинска, Зеи, Белогорска, Райчихинска.