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14октября
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Благовещенские «похитители» девушки обещают выложить ролик в Интернет (видео)

Благовещенские «похитители» девушки обещают выложить ролик в Интернет (видео)

Благовещенцы, которые дважды «похитили» девушку с остановок областного центра, анонсировали выход видеоролика о своем социальном эксперименте. «Похищение» вызвало бурную реакцию у очевидцев и даже привлекло внимание полиции.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на остановке в микрорайоне Благовещенска девушку силой затащили в автомобиль двое мужчин. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Это произошло на автобусной остановке по улице Институтской напротив кинотеатра «Харбин». Позже стало известно, что точно такое же похищение случилось на остановке в районе улиц Мухина и Пролетарской.

Полиция установила личности похитителей, после чего стало известно, что похищение было постановочным – молодые люди проводили социальный эксперимент.

«Мы хотели проверить реакцию жителей нашего города», – признались инициаторы похищения в субботу, 14 октября. На канале YouTube и в соцсетях они опубликовали трейлер своего ролика, который вскоре собираются всем показать.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    40 минут назад

    Неумные люди. Я, например, взрослый здоровый мужчина, мастер спорта по боксу. Если я вмешаюсь в конфликт, они сразу прекратят свои действия и скажут, что это эксперимент? Или придется применять силу и результат может быть печальным: кто-то из них в больнице, я под статьей. В чем смысл этого "эксперимента"?

  • paravis

    paravis
    12 секунд назад

    А смысл этого эксперимента в поиске адреналина, им скучно. Я думаю, они успокоятся и больше так не будут делать, им просто несказанно повезло остаться целыми и невредимыми. Или я не прав?

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