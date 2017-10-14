Благовещенские «похитители» девушки обещают выложить ролик в Интернет (видео)

Благовещенцы, которые дважды «похитили» девушку с остановок областного центра, анонсировали выход видеоролика о своем социальном эксперименте. «Похищение» вызвало бурную реакцию у очевидцев и даже привлекло внимание полиции.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на остановке в микрорайоне Благовещенска девушку силой затащили в автомобиль двое мужчин. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Это произошло на автобусной остановке по улице Институтской напротив кинотеатра «Харбин». Позже стало известно, что точно такое же похищение случилось на остановке в районе улиц Мухина и Пролетарской.

Полиция установила личности похитителей, после чего стало известно, что похищение было постановочным – молодые люди проводили социальный эксперимент.

«Мы хотели проверить реакцию жителей нашего города», – признались инициаторы похищения в субботу, 14 октября. На канале YouTube и в соцсетях они опубликовали трейлер своего ролика, который вскоре собираются всем показать.