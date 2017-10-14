В Шимановском районе налоги на имущество снизят вдвое

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На ближайшем заседании Совета депутатов в Шимановске, который состоится 19 октября, народные избранники снизят налог на имущество. В этом заверили губернатора Амурской области, который с рабочим визитом посетил Шимановский район. Сейчас налог составляет 2 %, а станет 1 %.

«Договоренность о снижении налога на имущество со всеми главами поселений и районов есть. Налог не должен быть выше 1 %. А то некоторые главы за счет налога решили вопросы района закрыть, но большими ставками можно просто уничтожить предпринимателей. Этого нельзя допустить», – сказал Александр Козлов.

Разъяснительная встреча налоговых органов с бизнесменами города Шимановска и Шимановского района состоится 16 октября в актовом зале администрации. Также для местных предпринимателей проведут тренинги в рамках корпорации МСП. Это своеобразное повышение квалификации. Сейчас предприниматели проходят анкетирование, которое покажет, какие именно семинары им будут наиболее интересны. До 1 ноября министерство внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма систематизирует анкеты и включит Шимановск и Шимановский район в план-график семинаров по области, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Судя по итогам встречи, каких-то глобальных проблем у бизнес-сообщества Шимановского района нет. Вопросы точечные и требуют индивидуального подхода. Но их необходимо знать, поскольку в каждом районе может возникнуть вопрос, который в будущем станет общим. Частная проблема превратится в систему. Поэтому все вопросы, заданные предпринимателями, будут поставлены на контроль и проанализированы министерством имущественных отношений и министерством внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма», – прокомментировал встречу губернатор.