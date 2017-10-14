Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:06 2

В Шимановском районе налоги на имущество снизят вдвое

В Шимановском районе налоги на имущество снизят вдвое
Фото: kprfamur.ru

На ближайшем заседании Совета депутатов в Шимановске, который состоится 19 октября, народные избранники снизят налог на имущество. В этом заверили губернатора Амурской области, который с рабочим визитом посетил Шимановский район. Сейчас налог составляет 2 %, а станет 1 %.

«Договоренность о снижении налога на имущество со всеми главами поселений и районов есть. Налог не должен быть выше 1 %. А то некоторые главы за счет налога решили вопросы района закрыть, но большими ставками можно просто уничтожить предпринимателей. Этого нельзя допустить», – сказал Александр Козлов.

Разъяснительная встреча налоговых органов с бизнесменами города Шимановска и Шимановского района состоится 16 октября в актовом зале администрации. Также для местных предпринимателей проведут тренинги в рамках корпорации МСП. Это своеобразное повышение квалификации. Сейчас предприниматели проходят анкетирование, которое покажет, какие именно семинары им будут наиболее интересны. До 1 ноября министерство внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма систематизирует анкеты и включит Шимановск и Шимановский район в план-график семинаров по области, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Судя по итогам встречи, каких-то глобальных проблем у бизнес-сообщества Шимановского района нет. Вопросы точечные и требуют индивидуального подхода. Но их необходимо знать, поскольку в каждом районе может возникнуть вопрос, который в будущем станет общим. Частная проблема превратится в систему. Поэтому все вопросы, заданные предпринимателями, будут поставлены на контроль и проанализированы министерством имущественных отношений и министерством внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма», – прокомментировал встречу губернатор.

Просмотров всего: 123

#налоги #областная власть #Шимановск

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    А как относительно физических лиц????? Ведь стоимость имущества гораздо ниже, чем указано в налоговых квитанциях. Налог за двушку хрёщёбу в 27 кв. м и гараж на гауптвахте, куда даже дороги нет, машина стоит под домом - 2800! Для моих "доходов" - это круто! А плюс ещё ОСАГО. Продать всё это "имущество" проблема, так как у народа нет денег, только отдать даром... заплатила за квартиру, интернет,ссуду (брали на операцию ребёнку инвалиду), и остался полный пшик.

  • Maikl

    Maikl
    24 минуты назад

    Был 0.2, задрали до 2%, сейчас гордо заявляют что снижают в два раза, до 1%, а по факту повысили сначала в десять раз, а после вроде как снизили, и стало в пять раз выше..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 16

В Свободном для переселенцев сдали два многоквартирных дома
Общество 2

Амурской области вернут 42 миллиона рублей на ремонт дорог

вчера, 15:43
Общество 5

В Приамурье молодым врачам выплатили по миллиону рублей
Общество 1

Приамурью предлагают выделить больше миллиона рублей на ремонт соцучреждений

11 октября, 11:48