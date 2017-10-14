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14октября
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сегодня, 13:33 0

На Ярмарке вакансий в Благовещенске половина участников получила приглашения на собеседование

Более 150 студентов и молодых специалистов пришли на Ярмарку вакансий, которую организовал Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». Возможность трудоустроиться им предложили восемь предприятий. 76 человек получили приглашения на собеседования.

Ярмарка прошла 12 октября в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Здесь люди, ищущие работу, могли получить информацию об имеющихся вакансиях, пообщаться с работодателем и на месте пройти собеседование. Кроме того, у соискателей была возможность получить бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового законодательства и консультацию психолога по вопросам профориентации.

В Ярмарке приняли участие восемь организаций: «ГудНет», «Крипта», филиал Почты России, Федерация кикбоксинга Амурской области, «КРЕТ», Сбербанк России, ИП Матвеева, DO.BRO, МБУ ЦРМиОИ «Выбор». Они предложили более 45 вакансий. В итоге 76 соискателей получили приглашение на собеседование, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#работа

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