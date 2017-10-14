На Украине запретили новые российские купюры с изображением Крыма

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Постановление вступит в силу с 17 октября. В Нацбанке заявили, что приняли такое решение для «защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами».

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что решение Киева нанесет вред украинской экономике.

«Это глупость, потому что нанесет ущерб самой Украине. Страна заинтересована в поступлении любой валюты, включая рубли, поскольку Украина сама устанавливает обменный курс внутри страны и получает от этого хорошую маржу», – сказал сенатор.

Он также отметил, что мера никак не скажется на экономических отношениях двух стран, поскольку «рубли не являются валютой во взаиморасчетах России и Украины».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет только подогреет интерес украинцев к купюрам. «Люди будут больше приобретать, в том числе для нумизматических целей. Никаких особых проблем в этом не вижу. Думаю, какая-то глупость, ну и политика», – отметил депутат.