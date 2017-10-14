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14октября
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сегодня, 12:43 4

На Украине запретили новые российские купюры с изображением Крыма

На Украине запретили новые российские купюры с изображением Крыма
Фото: ria.ru

Нацбанк Украины запретил операции с российскими банкнотами и монетами с изображением Крыма. Мера касается всех финансовых операций, в том числе обмена валюты и выплаты денежных переводов, сообщает РИА «Новости».

Постановление вступит в силу с 17 октября. В Нацбанке заявили, что приняли такое решение для «защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами».

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что решение Киева нанесет вред украинской экономике.

«Это глупость, потому что нанесет ущерб самой Украине. Страна заинтересована в поступлении любой валюты, включая рубли, поскольку Украина сама устанавливает обменный курс внутри страны и получает от этого хорошую маржу», – сказал сенатор.

Он также отметил, что мера никак не скажется на экономических отношениях двух стран, поскольку «рубли не являются валютой во взаиморасчетах России и Украины».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет только подогреет интерес украинцев к купюрам. «Люди будут больше приобретать, в том числе для нумизматических целей. Никаких особых проблем в этом не вижу. Думаю, какая-то глупость, ну и политика», – отметил депутат.

Просмотров всего: 265

#Украина #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Эта новость напрямую касается Амурской области. Да.

  • Alice12

    Alice12
    1 час назад

    Надо выпустить с изображением Магадана...зарплату им выдавать только ими...

  • vadis

    vadis
    30 минут назад

    На Украине, или в Украине? На России, или в Роcсии?

  • Local

    Local
    19 минут назад

    Да фиолетово.

    Количество заробитчан от этого не снизится. Что от названия, что от картинках на купюрах.

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