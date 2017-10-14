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14октября
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сегодня, 12:21 1

Мошенник пытался отнять у свободненцев деньги, выдав себя за их сына

Мошенник пытался отнять у свободненцев деньги, выдав себя за их сына
Фото: vechorka.ru

В Свободном на домашний телефон супругам позвонил неизвестный, представился их сыном и попросил перевести деньги. Он сказал, что попал в трудную ситуацию, и ему необходимо 100 тысяч рублей. По голосу родителям показалось, что это действительно их сын.

Однако они решили проверить. Мужчина задал звонившему ряд вопросов, ответы на которые знает только их сын. На другом конце провода не смогли ничего ответить и бросили трубку. После этого супруги перезвонили своему сыну, у которого оказалось всё в порядке, ни в какую трудную ситуацию он не попадал.

После этого супруги из Свободного обратились в полицию. Они сообщили, что неизвестный обманным путем пытался похитить денежные средства. По факту полицией Свободного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Древнейший развод ещё действует.

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