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14октября
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Юные амурчане стали лучшими в финале всероссийского конкурса «Юннат–2017»

Юные амурчане стали лучшими в финале всероссийского конкурса «Юннат–2017»

Семеро амурских школьников приняли участие во всероссийском конкурсе-выставке «Юннат–2017». Трое из них завоевали два первых и одно второе место в финале состязаний, каждый в своей номинации.

Финал конкурса прошел в Москве с 3 по 8 октября в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень».

В номинации «Лекарственные растения» ученик благовещенской школы № 26 Степан Омельяненко занял 1 место за работу по изучению содержания полезных веществ в плодах, различных сортах и видах шиповника. Владислав Жежерин из гимназии № 25 стал победителем в номинации «Цветоводство и ландшафтный дизайн», «золото» досталось ему за работу по изучению коллекции флокса метельчатого. Еще одно место, на этот раз второе, за работу по изучению коллекции слив дальневосточной и сибирской селекции в номинации «Плодоводство» занял Роман Крещенок – еще один ученик школы № 26.

В свободное от соревнований время участники финала конкурса посетили XIX Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень», зоопарк, Третьяковскую галерею, театр имени Маяковского, Большой Московский цирк, Кремль и «Юннатскую ярмарку», сообщает пресс-служба областного министерства образования.

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#дети #конкурсы #образование #школа

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