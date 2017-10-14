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14октября
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сегодня, 11:25 0

Школьники Зеи побывали на ГЭС и узнали о бережном отношении к энергоресурсам

Школьники Зеи побывали на ГЭС и узнали о бережном отношении к энергоресурсам

Зейская ГЭС провела неделю энергосбережения для школьников города Зеи. 110 учеников городских школ посетили экскурсии в информационном центре ГЭС и уроки на тему энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергоресурсам.

В ходе экскурсий ребята из 5-11 классов узнали о различных видах источников энергии и преимуществах возобновляемых, к котором относится и вода – энергетический ресурс ГЭС. Гидроэнергетики познакомили школьников с историей строительства и эксплуатации Зейской ГЭС.

Для учеников начальной школы сотрудники станции провели тематический урок по вопросам экологии и энергосбережения. В игровой форме рассказали детям о простых способах сбережения энергии в быту, напомнили о важности заботы и охраны окружающей среды.

Мероприятия были организованы совместно с отделом образования администрации города Зеи в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, сообщает пресс-служба Зейской ГЭС.

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#дети #Зея #энергетика

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