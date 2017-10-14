Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:31 1

В соцсетях благовещенцев снова пугают фальшивыми педофилами

В соцсетях благовещенцев снова пугают фальшивыми педофилами

В пятницу, 13 октября, через Интернет среди благовещенских групп начали распространять информацию о «банде педофилов». В голосовом сообщении неизвестный мужчина рассказал о том, что трое человек напали на девочек прямо во дворе школы. К сообщению даже были приложены фотороботы, предполагаемых педофилов.

Автор сообщения призывает горожан быть бдительными. И рассказывает жуткую историю о том, как неизвестные напали на группу девочек прямо во дворе школы № 22. Дети вырвались и убежали обратно в школу, где вызвали полицию. Подобный случай, по словам анонимного источника, был в школе № 6, и. возможно, «на пятой школе тоже такая система была». Сейчас идет разбирательство, заявил в заключении автор.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что никаких обращений в полицию в связи с нападением на детей не поступало. В 22-ю школу сотрудников не вызывали. С высокой долей вероятности, сообщение – обычный розыгрыш в Интернете.

Кстати, это не первый такой розыгрыш в Благовещенске. Почти ровно год назад, в конце сентября, по соцсетям гуляло аудиосообщение о «банде педофилов» , которые пытались затащить в автомобиль мальчика. Тогда это происходило около школы № 10. Информация о происшествии также не подтвердилась.

Просмотров всего: 209

#дети #интернет #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    31 минута назад

    Расслабьтесь, родители! В России нет педофилов.....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 8

Благовещенцу отказались чинить смартфон за 40 тысяч рублей, и он отсудил 92 тысячи
Происшествия 11

Благовещенец организовал у себя дома наркопритон
Общество 2

В Амурской области начали отжигать сухую траву
Общество 16

На могилу благовещенца, умершего почти год назад, установили чужой памятник