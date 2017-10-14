В соцсетях благовещенцев снова пугают фальшивыми педофилами

В пятницу, 13 октября, через Интернет среди благовещенских групп начали распространять информацию о «банде педофилов». В голосовом сообщении неизвестный мужчина рассказал о том, что трое человек напали на девочек прямо во дворе школы. К сообщению даже были приложены фотороботы, предполагаемых педофилов.

Автор сообщения призывает горожан быть бдительными. И рассказывает жуткую историю о том, как неизвестные напали на группу девочек прямо во дворе школы № 22. Дети вырвались и убежали обратно в школу, где вызвали полицию. Подобный случай, по словам анонимного источника, был в школе № 6, и. возможно, «на пятой школе тоже такая система была». Сейчас идет разбирательство, заявил в заключении автор.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что никаких обращений в полицию в связи с нападением на детей не поступало. В 22-ю школу сотрудников не вызывали. С высокой долей вероятности, сообщение – обычный розыгрыш в Интернете.

Кстати, это не первый такой розыгрыш в Благовещенске. Почти ровно год назад, в конце сентября, по соцсетям гуляло аудиосообщение о «банде педофилов» , которые пытались затащить в автомобиль мальчика. Тогда это происходило около школы № 10. Информация о происшествии также не подтвердилась.