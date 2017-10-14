Благовещенцу отказались чинить смартфон за 40 тысяч рублей, и он отсудил 92 тысячи

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Житель Благовещенска купил в магазине смартфон за 40 тысяч рублей и уже через месяц обнаружил в нем недостатки. В гарантийном ремонте ему отказали, и покупатель обратился в суд. В результате фирме, продавшей гаджет, пришлось заплатить почти сто тысяч рублей.

Житель Благовещенска купил в одном из магазинов смартфон стоимостью 40 028 рублей, с гарантийным обслуживанием до 2022 года. Через месяц пользования смартфоном он обнаружил недостатки в своем гаджете и обратился в магазин для произведения гарантийного ремонта.

Покупателю сказали, что в телефоне установлена пользовательская блокировка, мешающая проведению гарантийного обслуживания. Услуга по разблокировке – платная. Покупатель повторно обратился в магазин, и ему было дано заключение: произведение сервисного обслуживания невозможно по причине отсутствия технической возможности.

После этого покупатель обратился в суд, а областное управление Роспотребнадзора вступило в судебный процесс в целях защиты прав потребителя.

Благовещенский городской суд в итоге вынес решение о расторжении договора купли-продажи. С продавца в пользу покупателя взыскали стоимость смартфона – 40 028 рублей, неустойку – 40 028 рублей, убытки – 450 рублей, компенсацию морального вреда – 2 000 рублей, штраф – 10 000 рублей. Всего – 92 506 рублей, сообщает областное управление Роспотребнадзора.