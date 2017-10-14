Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 9

Благовещенцу отказались чинить смартфон за 40 тысяч рублей, и он отсудил 92 тысячи

Благовещенцу отказались чинить смартфон за 40 тысяч рублей, и он отсудил 92 тысячи
Фото: Mobcompany.info

Житель Благовещенска купил в магазине смартфон за 40 тысяч рублей и уже через месяц обнаружил в нем недостатки. В гарантийном ремонте ему отказали, и покупатель обратился в суд. В результате фирме, продавшей гаджет, пришлось заплатить почти сто тысяч рублей.

Житель Благовещенска купил в одном из магазинов смартфон стоимостью 40 028 рублей, с гарантийным обслуживанием до 2022 года. Через месяц пользования смартфоном он обнаружил недостатки в своем гаджете и обратился в магазин для произведения гарантийного ремонта.

Покупателю сказали, что в телефоне установлена пользовательская блокировка, мешающая проведению гарантийного обслуживания. Услуга по разблокировке – платная. Покупатель повторно обратился в магазин, и ему было дано заключение: произведение сервисного обслуживания невозможно по причине отсутствия технической возможности.

После этого покупатель обратился в суд, а областное управление Роспотребнадзора вступило в судебный процесс в целях защиты прав потребителя.

Благовещенский городской суд в итоге вынес решение о расторжении договора купли-продажи. С продавца в пользу покупателя взыскали стоимость смартфона – 40 028 рублей, неустойку – 40 028 рублей, убытки – 450 рублей, компенсацию морального вреда – 2 000 рублей, штраф – 10 000 рублей. Всего – 92 506 рублей, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Просмотров всего: 653

#происшествия #суды #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Какой фирмы гаджет?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Да наверное все догадались....все было просчитано наперед, и страхование куплено и блокировку не снимал.....нажился на фирме

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Всё правильно сделал.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    все по закону) щас два купит)

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    ...пойти смартфон купить чтоли....

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Olivyeva

    ...пойти смартфон купить чтоли....



    два

  • Vишня2

    Vишня2
    1 час назад

    АлекsейВсё правильно сделал.


    Что правильно слелал? Поставил блокировку, принципиально ее не снимал. А потом пошел в суд? Так нужен ему ремонт был, ага.

  • Алиса65

    Алиса65
    34 минуты назад

    Удивительно! Или в Роспотребнадзоре знакомые или родственники или в суде. Мне это ни разу не удавалось. Наш белогорский Роспотребнадзор и разговаривать не хочет. В ответ я услышала такую фразу: " А что мы магазину прикажем..." В другой раз ответили, что Роспотребнадзор может только ПОМОЧЬ написать иск в суд. Сейчас в интернете есть все, и иски в суд и прочие документы. Нужна реальная помощь, а ты им не интересна. Сидят две тётеньки, рассматривают золотые украшения, им некогда...Отсудил, да ещё в двойном размере..., что - то из области фантастики.Да ещё просто за недостатки. Обычно отвечают, что это особенности данного аппарата.В Китае это работает реально, даже при интернетрассылке. Прислали лампочки для авто, и половина оказалась не того формата. Прислали новые, извинились, а прежние написали высылать не нужно, так как это дорого. Вот это я понимаю сервис!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    21 минута назад

    Здорово! Так и надо.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В соцсетях благовещенцев снова пугают фальшивыми педофилами
Происшествия 11

Благовещенец организовал у себя дома наркопритон
Общество 2

В Амурской области начали отжигать сухую траву
Общество 16

На могилу благовещенца, умершего почти год назад, установили чужой памятник