Инвесторам из Китая, Вьетнама и других стран расскажут об инвестпроектах Приамурья

В субботу, 14 октября, в Общественно-культурном центре Благовещенска открывается Амурский экономический форум. В нем примут участие потенциальные инвесторы из Китая и других стран, а также официальные власти Китая, Вьетнама и других стран АТР.

На форуме пройдет презентация целого ряда инвестиционных проектов: логистический центр в селе Заречное, строительство большого гидрографического катера, Сергеевское месторождение, туристический торгово-гостиничный комплекс «Маленькая Венеция» и другие.

Форум будет идти два дня – 14-15 октября. Торжественное открытие состоится в 12:30. Регистрация участников проходит с 11:00 до 12:30. В ходе Форума перед предпринимателями выступят официальные лица области, будут презентованы ТОРы, возможности Российского экспортного центра и многое другое.

Форум проводится Муниципальным центром международного сотрудничества при поддержке администрации города Благовещенска и областного правительства для создания в Амурской области конкурентоспособных условий инвестирования и ведения бизнеса, развития международного сотрудничества, полноценной презентации инвестиционных проектов региона перед частными инвесторами, сообщает пресс-служба городской администрации.