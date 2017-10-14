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14октября
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Инвесторам из Китая, Вьетнама и других стран расскажут об инвестпроектах Приамурья

Инвесторам из Китая, Вьетнама и других стран расскажут об инвестпроектах Приамурья

В субботу, 14 октября, в Общественно-культурном центре Благовещенска открывается Амурский экономический форум. В нем примут участие потенциальные инвесторы из Китая и других стран, а также официальные власти Китая, Вьетнама и других стран АТР.

На форуме пройдет презентация целого ряда инвестиционных проектов: логистический центр в селе Заречное, строительство большого гидрографического катера, Сергеевское месторождение, туристический торгово-гостиничный комплекс «Маленькая Венеция» и другие.

Форум будет идти два дня – 14-15 октября. Торжественное открытие состоится в 12:30. Регистрация участников проходит с 11:00 до 12:30. В ходе Форума перед предпринимателями выступят официальные лица области, будут презентованы ТОРы, возможности Российского экспортного центра и многое другое.

Форум проводится Муниципальным центром международного сотрудничества при поддержке администрации города Благовещенска и областного правительства для создания в Амурской области конкурентоспособных условий инвестирования и ведения бизнеса, развития международного сотрудничества, полноценной презентации инвестиционных проектов региона перед частными инвесторами, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#экономика

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