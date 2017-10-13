Благовещенец организовал у себя дома наркопритон

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37-летний житель Благовещенска в своей квартире организовал притон, в котором, как минимум четыре человека регулярно принимали наркотические средства опийной группы. Хозяин употребляя наркотики вместе с «гостями».

Гражданина, устроившего в своём жилище наркопритон, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.

В ходе следствия и суда установлено, что обвиняемый содержал дома притон. После изготовления ацетилированного опия он употреблял его вместе со своими знакомыми. Четверо наркозависимых в этой квартире употребляли наркотики на постоянной основе.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного управления МВД.