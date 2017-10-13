Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость
сегодня, 20:44 1

Благовещенец организовал у себя дома наркопритон

Благовещенец организовал у себя дома наркопритон
Фото: 7info.ru

37-летний житель Благовещенска в своей квартире организовал притон, в котором, как минимум четыре человека регулярно принимали наркотические средства опийной группы. Хозяин употребляя наркотики вместе с «гостями».

Гражданина, устроившего в своём жилище наркопритон, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.

В ходе следствия и суда установлено, что обвиняемый содержал дома притон. После изготовления ацетилированного опия он употреблял его вместе со своими знакомыми. Четверо наркозависимых в этой квартире употребляли наркотики на постоянной основе.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 542

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • artususlov

    artususlov
    1 минута назад

    Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Амурской области начали отжигать траву
Общество 12

На могилу благовещенца, умершего почти год назад, установили чужой памятник

Происшествия 19

Водитель, по вине которого погиб человек, получил три года колонии-поселения
Общество 2

Полиция Благовещенска начала проверку по сообщению об оставленном в коляске ребенке