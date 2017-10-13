В Амурской области начали отжигать траву

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В Амурской области началась подготовка к пожароопасному периоду 2018 года. Вокруг населенных пунктов Приамурья устраиваются защитные минерализованные полосы, а также проводятся профилактические контролируемые отжиги сухой растительности.

В Приамурье начались профилактические отжиги. В этом году мероприятия начались на пять дней раньше, чем в 2016-м. С 10 октября по 12 октября обработанная площадь составила 30 308 гектаров.

В профилактических выжиганиях принимают участие личный состав различных лесопожарных подразделений: лесная охрана, авиаотделения, служба спасения, пожарные части, пожарные посты, а также ДПД и местное население. Они следят за каждым отжигом – чтобы огонь проходил строго обозначенный путь. Всего в контролируемых отжигах задействовано более 1 200 человек и 210 единиц техники. Больше всего отжигов проводится на территориях Зейского, Архаринского, Мазановского, Сковородинского, Шимановского и Тындинского районов.

Проведение таких мероприятий позволяет защитить населенные пункты от природных пожаров во время весеннего пожароопасного периода. Работы будут проводиться до тех пор, пока землю не покроет снежный покров. Кстати, благодаря прошедшим в прошлом году отжигам, во время прохождения пожароопасного периода в 2017 году ни один природный пожар не угрожал населенным пунктам, сообщает «Амурский центр ГЗ и ПБ».