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13октября
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Квест-игра о Благовещенске уже в типографии

Квест-игра о Благовещенске уже в типографии

Первые 1500 тысячи экземпляров квест-игры «Самый-самый Благовещенск» почти готовы. 18 октября в 18 часов в ЦЭВ состоится презентация проекта. А на следующий день стартует общегородской квест. Любая семья сможет выиграть кубок мэра города и даже поездку в языковой лагерь.

Стоимость исторического квеста- 770 рублей. Впереди ожидается ещё два маршрута. Их презентуют весной. Первая игра уже готова.

«Художник нашего проекта это Николай Рыбак. Он разработал замечательную, уникальную коробку, для которой специально делался штамп, очень сложный. Она очень удобная, крышка у нее закрепляется с другой стороны, и человеку, который пойдёт по маршруту даже один, будет очень удобно перекладывать отработанные карточки и при этом не утруждать себя, что это нужно куда-то сложить», – рассказала автор игры Яна Стародуб–Афанасьева.

«Поверили в такую в какой-то момент непонятную идею. Ее надо реализовать в дизайне. Дизайн, вёрстка, очень много корректорской работы, техническая вёрстка, подготовка макета к печати. Это ведь будет на людях. Это, по сути, впервые мы делаем. За 16 лет компании делали многое, квест ещё не делали никогда», – признался директор полиграфическо-издательской компании Константин Завалишин.

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#отдых #память

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