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13октября
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сегодня, 17:43 6

На могилу благовещенца, умершего почти год назад, установили чужой памятник

На могилу благовещенца, умершего почти год назад, установили чужой памятник

Благовещенцы, пришедшие на кладбище к могиле родного человека, были шокированы увиденным. На месте захоронения был установлен чужой памятник, а крест и венки оказались разбросаны.

В феврале Александр похоронил отца. Когда в очередной раз мужчина приехал на кладбище, он был потрясен увиденным. Крест, который установили на могиле год назад, валялся на земле, там же грудой в песке лежали венки. А на месте захоронения уже установили памятник чужого человека.

Осквернять могилу умершего отца продолжили, рассказывает Александр. В доказательство он показал видео – чтобы поднять тяжёлый памятник, ритуальная компания применила технику, разрыла могилу на метр глубиной и расширила границы могилы на полметра. В итоге место захоронения умершего затоптали, а также разобрали рядом стоящие памятники. На кадрах это тоже видно, говорит Александр Ткаченко.

«Они начали демонтаж, прорыли примерно на 1,5 метра вглубь почву для того, чтобы полностью демонтировать плиту и поднять её краном. Колёсами перелопатили всё, перерыли. Эту плиту они переносили в другое место. Это осквернение могилы, сломали все надгробные конструкции», – высказался Александр.

Мужчина обратился в администрацию муниципального предприятия, которая обслуживает кладбище. Там рассказали, что у каждой могилы существует свой номер, и как можно было ошибиться, они не понимают. Сотрудники обратились в ритуальную компанию, чтобы те все вернули на место.

«Заказчики – частные фирмы – должны приходить к нам на кладбище, к смотрителям, и конкретно указывать место. Мы выдаём разрешение, и там конкретно прописан адрес – ряд, место, могила. Они обращаются к нам, мы выезжаем и показываем, где это всё находится. Эта фирма к нам не обращалась. Поэтому всю ответственность она берёт на себя», – сказала мастер производственного участка МКП «ГСТК» Татьяна Терешонок.

За разъяснением журналисты обратились в ритуальную компанию, которая неверно установила памятник. От комментария на камеру представитель отказался и прислал письменный ответ. Свою вину они признали.

«При производстве работ произошла ошибка, рабочими были перепутаны два соседних захоронения. В тот же день, когда нам стало известно об этой ошибке, были предприняты все меры для исправления ситуации – восстановлен могильный холм на захоронении, где работы были проведены ошибочно, установлен крест, памятник перенесен на правильное место захоронения. Виновные в инциденте работники привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в официальном ответе ритуальной компании.

Но теперь, несмотря на то, что крест вернули на прежнее место, могила имеет рваные края и рыхлую почву. В дальнейшем трудности возникнут и при проведении благоустройства, считает Александр Ткаченко. Он уже обратился в прокуратуру и намерен наказать виновников по статье 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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#жизнь #память #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Tarzan

    Tarzan
    1 час назад

    А у них это не впервой,мы тестя еще при Сыщук Г.И. хоронили и тоже такая же хрень перепутали рядом стоящие ямы и что бы не было путаницы переставили памятники мы когда на третий день приехали просто встали в ступор.Пришлось потом делать эксгумацию и переносить на другое место Сыщук тоже клялась что не может такого быть а потом пообещала похоронить смотрителя допустившего ошибку.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Бывают случайности,это же не специально сделано,поговорили бы с директором,сказали бы,что вам ещё надо сделать,я думаю это в их возможностях и интересах,сделать так, как вы желаете,как было.

  • Tarzan

    Tarzan
    1 час назад

    Привлекут,как же,в нашем случае то же смотрителя обещали убрать,но в последствии я еще много имел ее лицезреть.

  • Tarzan

    Tarzan
    1 час назад

    Я не удивлюсь если половина поминающих над чужими могилами стоят.

  • Майне Кляйне

    Майне Кляйне
    1 час назад

    Tarzan

    А у них это не впервой,мы тестя еще при Сыщук Г.И. хоронили и тоже такая же хрень перепутали рядом стоящие ямы и что бы не было путаницы переставили памятники мы когда на третий день приехали просто встали в ступор.Пришлось потом делать эксгумацию и переносить на другое место Сыщук тоже клялась что не может такого быть а потом пообещала похоронить смотрителя допустившего ошибку.



    ну ктож памятник сразу ставит

    земля (могила) должна устояться

    это вы поторопились на радостях

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    Майне Кляйне

    Tarzan

    А у них это не впервой,мы тестя еще при Сыщук Г.И. хоронили и тоже такая же хрень перепутали рядом стоящие ямы и что бы не было путаницы переставили памятники мы когда на третий день приехали просто встали в ступор.Пришлось потом делать эксгумацию и переносить на другое место Сыщук тоже клялась что не может такого быть а потом пообещала похоронить смотрителя допустившего ошибку.



    ну ктож памятник сразу ставит

    земля (могила) должна устояться

    это вы поторопились на радостях



    Как правило памятник с нижней плитой устанавливают минимум через год.

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