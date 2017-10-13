Родители жалуются на нехватку воспитателей в детском саду Благовещенска

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В благовещенском детском саду № 4 одна младшая группа осталась без воспитателей. Об этом в редакцию сообщили родители: одна воспитательница уволилась три недели назад, другая находится на сессии. Постоянно работает только нянечка.

Мама ребенка из младшей группы Екатерина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что с детьми вроде бы работают подменные воспитательницы, но у них есть свои группы.

«Главное, что это очень сложно – просто работать ежедневно почти по 12 часов, – пояснила мама. – Нужно прийти в восемь утра и уйти в семь вечера. Ежедневно следить за тремя десятками детей, одевать и раздевать их, кормить, решать множество вопросов. Проводить занятия с детьми. Если на такой ежедневной работе ежедневно будет один человек, то качество его работы непременно снизится. А здесь даже одного не осталось».

Один из родителей, который пришел в группу во время сончаса, вообще не нашел в группе никого из взрослых. Воспитателей не было, нянечка куда-то отлучилась, а подменной воспитательницы также не оказалось на месте.

Журналисты обратились в городскую администрацию, где им пообещали прокомментировать ситуацию.