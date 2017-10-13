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13октября
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сегодня, 17:22 7

Родители жалуются на нехватку воспитателей в детском саду Благовещенска

Родители жалуются на нехватку воспитателей в детском саду Благовещенска
Фото: krasnoturinsk.info

В благовещенском детском саду № 4 одна младшая группа осталась без воспитателей. Об этом в редакцию сообщили родители: одна воспитательница уволилась три недели назад, другая находится на сессии. Постоянно работает только нянечка.

Мама ребенка из младшей группы Екатерина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что с детьми вроде бы работают подменные воспитательницы, но у них есть свои группы.

«Главное, что это очень сложно – просто работать ежедневно почти по 12 часов, – пояснила мама. – Нужно прийти в восемь утра и уйти в семь вечера. Ежедневно следить за тремя десятками детей, одевать и раздевать их, кормить, решать множество вопросов. Проводить занятия с детьми. Если на такой ежедневной работе ежедневно будет один человек, то качество его работы непременно снизится. А здесь даже одного не осталось».

Один из родителей, который пришел в группу во время сончаса, вообще не нашел в группе никого из взрослых. Воспитателей не было, нянечка куда-то отлучилась, а подменной воспитательницы также не оказалось на месте.

Журналисты обратились в городскую администрацию, где им пообещали прокомментировать ситуацию.

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#дети

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Mamba

    Mamba
    2 часа назад

    Отгадайте, почему все бегут из садика? Как можно прожить на эту "зарплату", которую обещают воспитателю?

  • Sebtanya

    Sebtanya
    2 часа назад

    а какова цель жалобы? Почему бы родителям не потребовать создать нормальные условия для работы воспитателя?

  • v77

    v77
    1 час назад

    Везде одно и тоже. У меня в Москве ходит ребенок в детсад. С 1 сентября всех нянечек посокращали, на воспитателей возросла нагрузка; они как-то перераспределяют время таким образом, что утром приводишь ребенка в одну сборную группу и уже потом детей распределяют по своим группам. Вечером тоже самое в оратном порядке - идешь забирать свое дите и ищешь по всему саду.. За обедом ходит теперь воспитатель одной из групп, детей которой на время переводят в другую с воспитателем.. Жаловаться бесполезно, тенденция. Особо ретивые мамашки и в прокуратуру и на ТВ писали, но толку..

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Опять только Путину жаловаться? Увы, система создана не для воспитателей,врачей и т.д

  • Г.А.

    Г.А.
    1 час назад

    два воспитателя на группу - теперь это редкость.

  • Братеев

    Братеев
    10 минут назад

    Зато Поцелуева эффективный менеджер.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 минут назад

    Сейчас ясли - 30 детей. Один воспитатель и одна няня. Шикарно. Зато отчитались царю, что ликвидирована проблема с местами в детские сады.

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