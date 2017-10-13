Нуждающимся благовещенцам предлагают выбрать пять необходимых им вещей

Благовещенка призывает горожан поучаствовать в благотворительной акции. Для этого нужно принести любые вещи, которые могут пригодиться нуждающимся. В первую очередь, это одежда, предметы личной гигиены, хозяйственные средства, игрушки и многое другое.

Акция началась два дня назад, но и за это время помощь уже приняли семь семей. Организаторы ввели лишь одно ограничение – в одни руки они отдают не больше пяти вещей, забрать все нельзя.

Прием вещей организован на базе комиссионного магазина по адресу: улица Театральная, 145, цокольный этаж. Планируется, что акция будет бессрочной.

«Когда они обращаются в "Доброту" либо еще куда-то, то нужно собирать очень много справок. Поэтому я придумала акцию, чтобы видеть людей, видеть – что им надо, то они и берут. Дело в том, что они берут пять вещей, потому что некоторые звонят, говорят – можно все взять? Все не надо. Именно пять вещей, которые нужны», – сказала организатор благотворительной акции Марина Салкина.