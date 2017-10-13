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13октября
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сегодня, 16:56 4

Нуждающимся благовещенцам предлагают выбрать пять необходимых им вещей

Нуждающимся благовещенцам предлагают выбрать пять необходимых им вещей

Благовещенка призывает горожан поучаствовать в благотворительной акции. Для этого нужно принести любые вещи, которые могут пригодиться нуждающимся. В первую очередь, это одежда, предметы личной гигиены, хозяйственные средства, игрушки и многое другое.

Акция началась два дня назад, но и за это время помощь уже приняли семь семей. Организаторы ввели лишь одно ограничение – в одни руки они отдают не больше пяти вещей, забрать все нельзя.

Прием вещей организован на базе комиссионного магазина по адресу: улица Театральная, 145, цокольный этаж. Планируется, что акция будет бессрочной.

«Когда они обращаются в "Доброту" либо еще куда-то, то нужно собирать очень много справок. Поэтому я придумала акцию, чтобы видеть людей, видеть – что им надо, то они и берут. Дело в том, что они берут пять вещей, потому что некоторые звонят, говорят – можно все взять? Все не надо. Именно пять вещей, которые нужны», – сказала организатор благотворительной акции Марина Салкина.

Просмотров всего: 581

#жизнь

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Комментарии
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  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    Молодец!

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Хорошую акцию придумали,ведь у некоторых людей скопились ненужные вещи,у кого есть деньги,их не купят,а малообеспеченные люди возьмут с удовольствием.

  • Г.А.

    Г.А.
    54 минуты назад

    Мариночка, умничка.

  • OT

    OT
    46 минут назад

    А компьютеры или смартфоны есть?

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