В Свободном для переселенцев сдали два многоквартирных дома

В Свободном 13 октября 59 семей получили ключи от новых квартир. Новоселов двух многоквартирных домов на улицах Большой и Мухина поздравил глава региона Александр Козлов. Общая площадь квартир составляет более 2 800 квадратных метров.

Во всех новых жилых помещениях, купленных по программе переселения из аварийного жилья, проведен косметический ремонт, установлена сантехника и электрические плиты.

«При поддержке президента страны Владимира Путина наша область получила дополнительные финансы, благодаря чему меньше чем за год был сделан большой рывок в части расселения граждан из аварийного жилого фонда в регионе. Если за предыдущие четыре года по всей области были переселены граждане с 90 тысяч квадратных метров жилья, то начиная с ноября 2016 по сентябрь 2017 года удалось расселить граждан, проживавших на 73 тысячах квадратных метрах аварийного жилья», – сказал губернатор Александр Козлов.

Из всего аварийного фонда области, а это по данным на 2013 год, 319 тысяч «квадратов», среди муниципальных образований области Свободный занимает первое место. На территории города в программу были включены 80,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья – это 387 многоквартирных домов, в которых проживали 4,6 тысячи человек. За четыре года в Свободном уже расселено более 40 тысяч «квадратов» аварийного жилья, новые квартиры получили более 2 000 граждан.

Оставшиеся квадратные метры – 40,3 тысячи – планируется расселить до 2021 года. В целом в этом году реализацию программы по переселению из аварийного жилья полностью завершили в 16 муниципальных образованиях, сообщает областное правительство.