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13октября
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В Свободном для переселенцев сдали два многоквартирных дома

В Свободном для переселенцев сдали два многоквартирных дома

В Свободном 13 октября 59 семей получили ключи от новых квартир. Новоселов двух многоквартирных домов на улицах Большой и Мухина поздравил глава региона Александр Козлов. Общая площадь квартир составляет более 2 800 квадратных метров.

Во всех новых жилых помещениях, купленных по программе переселения из аварийного жилья, проведен косметический ремонт, установлена сантехника и электрические плиты.

«При поддержке президента страны Владимира Путина наша область получила дополнительные финансы, благодаря чему меньше чем за год был сделан большой рывок в части расселения граждан из аварийного жилого фонда в регионе. Если за предыдущие четыре года по всей области были переселены граждане с 90 тысяч квадратных метров жилья, то начиная с ноября 2016 по сентябрь 2017 года удалось расселить граждан, проживавших на 73 тысячах квадратных метрах аварийного жилья», – сказал губернатор Александр Козлов.

Из всего аварийного фонда области, а это по данным на 2013 год, 319 тысяч «квадратов», среди муниципальных образований области Свободный занимает первое место. На территории города в программу были включены 80,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья – это 387 многоквартирных домов, в которых проживали 4,6 тысячи человек. За четыре года в Свободном уже расселено более 40 тысяч «квадратов» аварийного жилья, новые квартиры получили более 2 000 граждан.

Оставшиеся квадратные метры – 40,3 тысячи – планируется расселить до 2021 года. В целом в этом году реализацию программы по переселению из аварийного жилья полностью завершили в 16 муниципальных образованиях, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 266

#ЖКХ #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    2 часа назад

    Программа реально классная

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    а кто застройщик? зиму переживут?

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Я не ванга, но если батарей на металлолом не сдадут то переживут

  • Майне Кляйне

    Майне Кляйне
    2 часа назад



    «При поддержке президента страны Владимира Путина наша область получила дополнительные финансы, благодаря чему меньше чем за год был сделан большой рывок в части расселения граждан из аварийного жилого фонда в регионе. Если за предыдущие четыре года по всей области были переселены граждане с 90 тысяч квадратных метров жилья, то начиная с ноября 2016 по сентябрь 2017 года удалось расселить граждан,



    Не

    ну давай размышлять трезво

    4 года путен выделял деньги на расселение

    и нихрена

    а тут вдруг скачок

    схрена?

    Губер у нас ниочем это называется

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Майне Кляйне



    «При поддержке президента страны Владимира Путина наша область получила дополнительные финансы, благодаря чему меньше чем за год был сделан большой рывок в части расселения граждан из аварийного жилого фонда в регионе. Если за предыдущие четыре года по всей области были переселены граждане с 90 тысяч квадратных метров жилья, то начиная с ноября 2016 по сентябрь 2017 года удалось расселить граждан,



    Не

    ну давай размышлять трезво

    4 года путен выделял деньги на расселение

    и нихрена

    а тут вдруг скачок

    схрена?

    Губер у нас ниочем это называется



    Перед размышлением трезво видимо ты знатно бухнул) Губер у нас не 4 года на кресле)

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    в Благи по чайковского ещё куча бараков, и в других районов тоже, ещё лет 10 этой программы надо чтоб людей из бараков переселить в дома с водой и туалетом

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    Nikodimа кто застройщик? зиму переживут?


    В Свободном вроде не плохо строят. Не быстровоздвижимое.

  • Beverly

    Beverly
    5 минут назад

    Убогие кирпичные коробки, какие строили пол-века назад при Брежневе. Рабам путинским сойдет

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