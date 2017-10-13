Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость
сегодня, 16:14 0

В нескольких амурских городах возникнут перебои в теле- и радиовещании

В нескольких амурских городах возникнут перебои в теле- и радиовещании
Фото: Strana.IN.UA

В Амурской области 16 и 18 октября ожидаются перебои в вещании телевизионных и радиоканалов. Это коснется Благовещенска, Зеи, Белогорска, Свободного, Сковородина, Шимановска, Тынды, Прогресса, а также ближайших к ним населенных пунктов.

Проблемы с вещанием возникнут в связи с запланированной квартальной профилактикой оборудования. В этот период будут отключатся аналоговые и цифровые передатчики, для их обслуживания и настройки.

Между тем в Белогорске специалисты производят капитальный ремонт АМС, поэтому временные отключения вещания в этом населенном пункте будут продолжаться.

Отключения оборудования будут временными и не ежедневными. Смотреть программы можно будет утром и вечером. В выходные и праздничные дни телевещание останется непрерывным. Не погаснут голубые экраны и в непогоду, если работы запретят из-за неблагоприятных метеоусловий.

Кроме того, до 23 октября продолжится и влияние солнечной интерференции. Специалисты Амурского филиала РТРС, наряду с коллегами по всей стране, используют все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния солнечной интерференции на качество сигнала. Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной интерференции различно. Поэтому инженеры-связисты организуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников сигналов. В результате пропадание сигнала в среднем не превышает 20 минут в сутки, сообщает филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ».

Просмотров всего: 104

#связь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

На Амур.инфо стартовала онлайн-конференция о незаконной смс-рассылке
Происшествия 3

С 30 сентября Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор
Общество 3

В России запускают новый интернет-магазин Tmall
Общество 1

Открытки с автографами актеров «Амурской осени» бесплатно разошлют амурчанам