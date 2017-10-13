В нескольких амурских городах возникнут перебои в теле- и радиовещании

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В Амурской области 16 и 18 октября ожидаются перебои в вещании телевизионных и радиоканалов. Это коснется Благовещенска, Зеи, Белогорска, Свободного, Сковородина, Шимановска, Тынды, Прогресса, а также ближайших к ним населенных пунктов.

Проблемы с вещанием возникнут в связи с запланированной квартальной профилактикой оборудования. В этот период будут отключатся аналоговые и цифровые передатчики, для их обслуживания и настройки.

Между тем в Белогорске специалисты производят капитальный ремонт АМС, поэтому временные отключения вещания в этом населенном пункте будут продолжаться.

Отключения оборудования будут временными и не ежедневными. Смотреть программы можно будет утром и вечером. В выходные и праздничные дни телевещание останется непрерывным. Не погаснут голубые экраны и в непогоду, если работы запретят из-за неблагоприятных метеоусловий.

Кроме того, до 23 октября продолжится и влияние солнечной интерференции. Специалисты Амурского филиала РТРС, наряду с коллегами по всей стране, используют все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния солнечной интерференции на качество сигнала. Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной интерференции различно. Поэтому инженеры-связисты организуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников сигналов. В результате пропадание сигнала в среднем не превышает 20 минут в сутки, сообщает филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ».