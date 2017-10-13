Амурской области вернут 42 миллиона рублей на ремонт дорог

Из федерального бюджета в казну Амурской области поступит 42,1 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на дорожную деятельность. В свое время регион не успел их освоить и вернул в федеральный кошелек. Теперь деньги снова отдадут Приамурью.

Средства поступят в бюджет Амурской области в результате проведенной работы министерства транспорта и строительства области в Москве. Вопрос по возврату неосвоенных в 2016 году федеральных денег решился в пользу Приамурья.

Неосвоенные средства поступили в амурский регион 26 декабря 2016 в виде трансферта, полученного от взимания платы по системе «Платон» в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Из-за позднего поступления в областной бюджет средств до конца финансового года они не были освоены и 1 января 2017 года возвращены в бюджет РФ.

На днях в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О предоставлении межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности».

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета будут направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и местного значения». В частности, средства пойдут на реконструкцию дороги Введеновка – Февральск – Экимчан участка от 21 по 46 километр.