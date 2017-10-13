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13октября
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сегодня, 15:42 6

Водитель, по вине которого погиб человек, получил три года колонии-поселения

Водитель, по вине которого погиб человек, получил три года колонии-поселения

Благовещенский городской суд признал виновным в непредумышленном убийстве мужчину, который в 2016 году стал виновником массового ДТП. В аварии, которую устроил подсудимый в нетрезвом состоянии, пострадали несколько машин. Два человека в тяжелом состоянии оказались в больнице: один скончался, второй стал инвалидом.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 8 декабря 2016 года водитель Toyota Surf выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Mark II. Водитель Surf вёл машину с признаками употребления спиртного. От медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.Он в ДТП не пострадал, а водитель и пассажир «марка» были серьезно травмированы. Их доставили в реанимацию, впоследствии один из них скончался.

В отношении водителя, устроившего массовое ДТП В Благовещенске, в котором пострадали пять машин, сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Затем статью переквалифицировали в «Непредумышленное убийство».

22 сентября Благовещенский городской суд признал водителя виновным. Он своей вины не отрицал. В итоге был вынесен приговор: три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением, сообщили в пресс-службе горсуда.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    44 минуты назад

    вот вам и прУвЭт...такая же песня...печально

  • Adolf

    Adolf
    32 минуты назад

    номер статьи УК РФ? с каких пор в российском праве появилось непредумышленное убийство?

  • Victrix

    Victrix
    15 минут назад

    Adolf

    номер статьи УК РФ?



    109.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 минут назад

    Почему этот пьяный утырок не получил 7 лет реальной колонии? Отказался от освидетельствования? Значит трезвый...?

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    8 минут назад

    ЗБС! Бухай, садись за рули, убивая людей, устраивай ДТП - колония-поселения всего лишь.

  • alex 3

    alex 3
    2 минуты назад

    удивительно "гуманно". А если к этому добавить рецидив, сколько получит?

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