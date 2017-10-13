Водитель, по вине которого погиб человек, получил три года колонии-поселения

Благовещенский городской суд признал виновным в непредумышленном убийстве мужчину, который в 2016 году стал виновником массового ДТП. В аварии, которую устроил подсудимый в нетрезвом состоянии, пострадали несколько машин. Два человека в тяжелом состоянии оказались в больнице: один скончался, второй стал инвалидом.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 8 декабря 2016 года водитель Toyota Surf выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Mark II. Водитель Surf вёл машину с признаками употребления спиртного. От медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.Он в ДТП не пострадал, а водитель и пассажир «марка» были серьезно травмированы. Их доставили в реанимацию, впоследствии один из них скончался.

В отношении водителя, устроившего массовое ДТП В Благовещенске, в котором пострадали пять машин, сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Затем статью переквалифицировали в «Непредумышленное убийство».

22 сентября Благовещенский городской суд признал водителя виновным. Он своей вины не отрицал. В итоге был вынесен приговор: три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением, сообщили в пресс-службе горсуда.