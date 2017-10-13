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13октября
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От минус 3 до плюс 9 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 14 октября

От минус 3 до плюс 9 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 14 октября
Фото: vk.com

В Амурской области 14 октября установится переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 7-12 метров в секунду.

Температура ночью по области составит от минус 2 до минус 7 градусов, местами – минус 9…14. Днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 4…9 градусов, местами – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске 14 октября будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Западный ветер ночью разгонится до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4 градуса, днем – плюс 4…6, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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