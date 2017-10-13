Полиция Благовещенска начала проверку по сообщению об оставленном в коляске ребенке
Благовещенская полиция проводит проверку по информации, размещенной на Амур.инфо, о том, что горожанин увидел на улице коляску с ребенком. Рядом не было никого из взрослых. Случилось это возле школы № 14.
Неравнодушный горожанин, пытаясь отыскать родителей малыша, выяснил, что коляску бросил отец ребенка. Он отлучился в соседний двор, чтобы познакомиться с девушкой. Бдительный благовещенец проследил, чтобы горе-отец забрал ребенка.
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