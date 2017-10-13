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13октября
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сегодня, 14:13 0

Пассажиры неисправного самолета компании «Аврора» улетели в Тынду

Пассажиры неисправного самолета компании «Аврора» улетели в Тынду
Фото: aviakhv.ru

В пятницу, 13 апреля, пассажиры самолета Хабаровск – Тында, который накануне экстренно посадили в Благовещенске, улетели в столицу БАМа. За ними прислали другой самолет, неисправный борт остался в Приамурье на ремонте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 12 октября при выполнении авиарейса 4611 компании «Аврора» сообщением Хабаровск – Тында возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Самолет благополучно приземлился, всех 18 пассажиров разместили в гостинице.

В пресс-службе областного минтранса сообщили, что утром 13 октября пассажиров отправили на другом самолете в Тынду. Неисправное воздушное судно после ремонта отправится в Хабаровск и вернется на маршрут.

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#происшествия #транспорт #Тында

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