Пассажиры неисправного самолета компании «Аврора» улетели в Тынду

Фото: aviakhv.ru

В пятницу, 13 апреля, пассажиры самолета Хабаровск – Тында, который накануне экстренно посадили в Благовещенске, улетели в столицу БАМа. За ними прислали другой самолет, неисправный борт остался в Приамурье на ремонте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 12 октября при выполнении авиарейса 4611 компании «Аврора» сообщением Хабаровск – Тында возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Самолет благополучно приземлился, всех 18 пассажиров разместили в гостинице. В пресс-службе областного минтранса сообщили, что утром 13 октября пассажиров отправили на другом самолете в Тынду. Неисправное воздушное судно после ремонта отправится в Хабаровск и вернется на маршрут.

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#происшествия #транспорт #Тында

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Василий Кленин