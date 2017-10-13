Барберы Благовещенска использовали тему смерти в рекламе (видео)

Благовещенские барберы сняли необычный клип. Сюжет его разворачивается в лесу, главный герой – покойник. По словам автора идеи, посыл клипа в том, чтобы показать, как качественно и оригинально умеют снимать в Амурской области.

Клип длится ровно минуту. По сюжету, люди в черном хоронят молодого человека. Перед тем как проводить его в последний путь, барберы бреют покойника. Как рассказал автор идеи и гендиректор благовещенского барбершопа, на изготовление клипа ушел месяц. Съемки заняли один день, остальное время актеры и организаторы готовились к работе – отрабатывали сценарий, репетировали, искали реквизит.

«Идея пришла мне буквально месяц назад, мы регулярно снимаем какой-нибудь клип. И вот решили снять такой клип, чтобы всю Россию на уши поставить, чтобы все заценили качество съемки и оригинальность, чтобы говорили о нас. И реакция сразу пошла. Отзывы пока на 80 процентов положительные: люди оценили нашу работу, игру актеров, монтаж, съемку, музыку, которую мы, кстати, сами написали», – рассказал гендиректор барбершопа Виктор Тельных.

Съемки проходили в лесу недалеко от Игнатьевского шоссе. В них участвовали 20 человек – это сами работники барбершопа и приглашенные гости. Реквизит организаторы взяли в фирме ритуальных услуг.

«Мы не сразу нашли того, кто предоставит нам реквизит. Но в итоге все получилось, и гроб нам дали красивый. Мы голосованием потом выбирали, кто ляжет в гроб. Я рассказал суть клипа актерам, и мы поднимали руки, кто будет лежать в гробу. Человек десять вызвались, и в итоге мы голосованием выбрали Евгения – это барбер нашего барбершопа», – сказал Виктор Тельных.

Со слов Евгения, уже готовится вторая часть клипа на другую тематику. Она выйдет после нового года. Но при этом клип, обещает автор идеи, будет «еще жестче, круче и красивее».