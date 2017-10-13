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13октября
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Барберы Благовещенска использовали тему смерти в рекламе (видео)

Барберы Благовещенска использовали тему смерти в рекламе (видео)

Благовещенские барберы сняли необычный клип. Сюжет его разворачивается в лесу, главный герой – покойник. По словам автора идеи, посыл клипа в том, чтобы показать, как качественно и оригинально умеют снимать в Амурской области.

Клип длится ровно минуту. По сюжету, люди в черном хоронят молодого человека. Перед тем как проводить его в последний путь, барберы бреют покойника. Как рассказал автор идеи и гендиректор благовещенского барбершопа, на изготовление клипа ушел месяц. Съемки заняли один день, остальное время актеры и организаторы готовились к работе – отрабатывали сценарий, репетировали, искали реквизит.

«Идея пришла мне буквально месяц назад, мы регулярно снимаем какой-нибудь клип. И вот решили снять такой клип, чтобы всю Россию на уши поставить, чтобы все заценили качество съемки и оригинальность, чтобы говорили о нас. И реакция сразу пошла. Отзывы пока на 80 процентов положительные: люди оценили нашу работу, игру актеров, монтаж, съемку, музыку, которую мы, кстати, сами написали», – рассказал гендиректор барбершопа Виктор Тельных.

Съемки проходили в лесу недалеко от Игнатьевского шоссе. В них участвовали 20 человек – это сами работники барбершопа и приглашенные гости. Реквизит организаторы взяли в фирме ритуальных услуг.

«Мы не сразу нашли того, кто предоставит нам реквизит. Но в итоге все получилось, и гроб нам дали красивый. Мы голосованием потом выбирали, кто ляжет в гроб. Я рассказал суть клипа актерам, и мы поднимали руки, кто будет лежать в гробу. Человек десять вызвались, и в итоге мы голосованием выбрали Евгения – это барбер нашего барбершопа», – сказал Виктор Тельных.

Со слов Евгения, уже готовится вторая часть клипа на другую тематику. Она выйдет после нового года. Но при этом клип, обещает автор идеи, будет «еще жестче, круче и красивее».

Просмотров всего: 1697

#жизнь

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Комментарии
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  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    жесть

  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    2 часа назад

    гении маркетинга)))

  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    А где отметка "на правах рекламы"?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    я так понимаю, плевать кого стричь...бомжей, трупов, людей...прям мерзкое ощущение вызвала реклама... сам ролик конечно же оригинален, НО...Надеюсь ее не пропустят в эфиры местного ТВ? :)) а то как то проснуться под такую супер-рекламу или заснуть...брррр

  • LP22UV

    LP22UV
    2 часа назад

    ужас

  • Ella

    Ella
    2 часа назад

    фигня какая-то

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Хороший видос.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Для меня сегодня слово "барбер" стало оскорбительным

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Слишком много пиара от цирюльников этих последнее время. Слово "барбер" само по себе звучит противно.

  • Кинетика

    Кинетика
    1 час назад

    а санитары в морге и не знают, что это креативно, круто и офигенно, бреют каждый день покойников, макияж наносят. Потому что они не барберы, а нормальные люди.

    Не выеживайтесь граждане, не играйте со смертью.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Антон Макаров

    Для меня сегодня слово "барбер" стало оскорбительным



    Туда же вейперов еще. Гомики.

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 час назад

    Мдаааа уж... не красиво. Все бы заработать популярность... ни ума ни совести

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Взрослые люди занимаются глупостями...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    50 минут назад

    Феноменальнй идиотизм.

  • vadis

    vadis
    2 минуты назад

    Антиреклама получилась. Кто ж к ним теперь пойдет стричься, если они покойниками занимаются? Ну а наш пострел А. Есипенко, везде поспел )))

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