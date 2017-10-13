Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:57 17

В Благовещенске молодой отец оставил ребенка в коляске, чтобы поболтать с девушкой

В Благовещенске молодой отец оставил ребенка в коляске, чтобы поболтать с девушкой

Благовещенец увидел на улице в районе школы № 14 коляску с ребенком. По его словам, около нее никого не было примерно 20 минут. Позже выяснилось, что отец ребенка оставил коляску для того, чтобы познакомиться с девушкой.

Очевидец сначала подумал, что в коляске лежит кукла, которую, возможно, оставил кто-нибудь из детей. Но, подойдя, он убедился, что в ней спит настоящий ребенок. Горожанин начал спрашивать окружающих и вскоре обнаружил отца ребенка в соседнем дворе.

В разговоре отец признался, что встретил девушку и заговорился с ней, оставив ребенка в коляске за углом дома. Бдительный горожанин вернул его к малышу, который по-прежнему спал. Однако родитель снова попытался уйти. Но мужчина оставался на месте до тех пор, пока отец не ушел вместе с коляской и ребенком.

Горе-отец, со слов горожанина, не был пьян.

Просмотров всего: 3502

#дети #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    это был Усатый Нянь

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    "Однако родитель снова попытался уйти" - это вообще как?!

    Надо было ментов вызвонить и пусть проучили бы его!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Жаль, мамы малыша рядом не было, а то получил бы по полной, чтоб за каждой юбкой не волочился, и ребёнка одного не бросал, тем более из-за какой-то бабы.

  • Капитолина

    Капитолина
    3 часа назад

    Спасибо бдительному горожанину! А этому папаше от жены пусть хорошенечко достанется. Мало ли что могло с малышом случиться!

  • nastya291287

    nastya291287
    3 часа назад

    Надеюсь его жена увидит эту новость и узнает свою коляску, и даст этому горе-папаше люлей.

  • Елена2

    Елена2
    3 часа назад

    Надо было вообще сразу полицию вызвать , а не искать папашу , тогда бы точно от жены выхватил ,а вообще ,как интересно она отреагирует на причину отсутствия папаши , ведь прочитает же в новостях скорее всего , узнает коляску по фото

  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    это по любому был социальный эксперимент, щас это модно.

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    Не нужно лишних истерик. Ребенок наверняка был в поле зрения папаши. Вспомнился советский фильм "Взрослые дети", де мамаша оставила коляску на улице, чтобы сделать прическу в парикмахерской. Толпа, конечно, громко осудила, но милиционер, разобравшись во всем, разогнал собравшихся и отпустил мамашу. А сейчас сразу дело начинают шить.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Сомневаюсь, что жена что то ему слелает..

    Если только больше не будет отправлять гулять с малышом, а будет делать это сама, в лучшем случае - вдвоем с папашей..

  • 13й

    13й
    2 часа назад

    -Зачем вы воткнули 13 раз нож в человека?

    -Понимаете, это был социальный эксперимент. Я хотел проверить, поможет ли кто на улице и как быстро приедут медики.

    -А групповое изнасилование?

    -Нет, что вы! Это тоже был социальный эксперимент. Только групповой.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Мда, поколение сникерсов и памперсов выросло....

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    когда замечаю маленького ребенка оставленного без присмотра, постою с ним рядышком, на всякий случай, пока мамашка не возвращается ....

  • FasElfas

    FasElfas
    1 час назад

    Та еще ШтучкаМда, поколение сникерсов и памперсов выросло....


    Скоро подрастет, поколение смарфонов и планшетов, так эти вообще ☻)))

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    alex 3

    когда замечаю маленького ребенка оставленного без присмотра, постою с ним рядышком, на всякий случай, пока мамашка не возвращается ....



    ну это ненадолго. ровно до того момента, как возвращающаяся "мамашка" не вызовет полицию для выяснения что за тип трется возле её дитя.



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Геральт
    alex 3

    когда замечаю маленького ребенка оставленного без присмотра, постою с ним рядышком, на всякий случай, пока мамашка не возвращается ....



    ну это ненадолго. ровно до того момента, как возвращающаяся "мамашка" не вызовет полицию для выяснения что за тип трется возле её дитя.





    )))) да, у нас все может быть

  • HNIC

    HNIC
    11 минут назад

    Необычное состояние россиянина - пьяный?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    49 секунд назад

    alex 3

    когда замечаю маленького ребенка оставленного без присмотра, постою с ним рядышком, на всякий случай, пока мамашка не возвращается ....



    Ага, стой рядышком, Алёша. Однажды или менты уволокут в кутузку, или папаня ногу надломит, шоб не стоял с чужими детьми.

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Водитель, по вине которого погиб человек, получил три года колонии-поселения
Общество

Полиция Благовещенска начала проверку по сообщению об оставленном в коляске ребенке
Происшествия

Пассажиры неисправного самолета компании «Аврора» улетели в Тынду
Происшествия 5

Мальчик, пропавший в Зейском районе, нашелся в Благовещенске