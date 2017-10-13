В Благовещенске молодой отец оставил ребенка в коляске, чтобы поболтать с девушкой

Благовещенец увидел на улице в районе школы № 14 коляску с ребенком. По его словам, около нее никого не было примерно 20 минут. Позже выяснилось, что отец ребенка оставил коляску для того, чтобы познакомиться с девушкой.

Очевидец сначала подумал, что в коляске лежит кукла, которую, возможно, оставил кто-нибудь из детей. Но, подойдя, он убедился, что в ней спит настоящий ребенок. Горожанин начал спрашивать окружающих и вскоре обнаружил отца ребенка в соседнем дворе.

В разговоре отец признался, что встретил девушку и заговорился с ней, оставив ребенка в коляске за углом дома. Бдительный горожанин вернул его к малышу, который по-прежнему спал. Однако родитель снова попытался уйти. Но мужчина оставался на месте до тех пор, пока отец не ушел вместе с коляской и ребенком.

Горе-отец, со слов горожанина, не был пьян.