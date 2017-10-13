Мальчик, пропавший в Зейском районе, нашелся в Благовещенске

В пятницу, 13 октября, сотрудники уголовного розыска областного управления МВД нашли мальчика, который пропал 9 октября в Зейском районе. Его обнаружили в микрорайоне Благовещенска вместе с мужчиной 1979 года рождения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 11-летний житель города Зея 9 октября ушел из дома и не вернулся. По предварительной информации, его увез на автомобиле мужчина – знакомый семьи. Следственный отдел в городе Зея по факту исчезновения ребенка возбудил уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Обнаруженного мальчика и мужчину, полицейские доставили в слественное управление СК РФ по Амурской области для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.