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13октября
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сегодня, 12:40 0

Мальчик, пропавший в Зейском районе, нашелся в Благовещенске

В пятницу, 13 октября, сотрудники уголовного розыска областного управления МВД нашли мальчика, который пропал 9 октября в Зейском районе. Его обнаружили в микрорайоне Благовещенска вместе с мужчиной 1979 года рождения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 11-летний житель города Зея 9 октября ушел из дома и не вернулся. По предварительной информации, его увез на автомобиле мужчина – знакомый семьи. Следственный отдел в городе Зея по факту исчезновения ребенка возбудил уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Обнаруженного мальчика и мужчину, полицейские доставили в слественное управление СК РФ по Амурской области для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#дети #Зея #происшествия

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