Много спорта, спектакли и мастер-классы: выходные в Благовещенске

Финал кубка Амурской области по футболу, чемпионат Благовещенска по дрифту, турнир по вольной борьбе и ушу-саньда – в выходные в областном центре запланирована масса спортивных и культурных мероприятий. Амур.инфо публикует информацию о том, где горожане могут отдохнуть в субботу и воскресенье.

Суббота, 14 октября

В 8:00 на площади Ленина откроется последняя в этом сезоне Ярмарка выходного дня. Продукцию, выращенную на своих огородах, выложат на прилавки амурские сельхозпроизводители.

В Театре кукол покажут спектакль «Цирк Шардам». Начало в 11:00.

В Амурском театре драмы – спектакль Приморского молодежного театра «Аленький Цветочек». Начало в 12:00. В 18:00 на сцене – спектакль «Завтра была война».

В 13:30 Амурская областная детская библиотека приглашает ребят от 5 до 9 лет «продегустировать» пищу для ума в «Кафе научных чудес».

Клуб рукодельниц «Ручная работа» в 14:00 приглашает на занятия в Амурскую областную библиотеку. В южном зале отдела краеведения и редких книг ждут всех желающих, вход свободный.

Здесь же в 16:00 пройдет праздник корейской письменности Хангыль. Это песни на корейском языке, мини-спектакль, мастер-классы по корейской каллиграфии и бумагопластике. Приглашают всех желающих. В программе – дегустация корейских блюд.

В Амурской областной филармонии в 18:00 начнется концерт из цикла «Живая струна». Тема вечера – школьная пора. В выступлении примет участие известный амурский бард Александр Бобошко.

В областном краеведческом музее состоится концерт Валентины Щебеньковой «Смотри на звезды чаще». Певица исполнит песни на музыку Исаака Шварца. Начало в 18:00.

Воскресенье, 15 октября

В 10:00 на 14 километре Новотроицкого шоссе начнется двухдневный открытый чемпионат Амурской области по практической стрельбе. Соревнования пройдут по троеборью: ружье, пистолет, карабин.

В 11:00 в Амурском театре кукол премьера – спектакль «Кошкин дом» по пьесе Маршака.

Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города» в 12:00 покажут артисты из Владивостока на сцене Амурского театра драмы. Взрослых зрителей приглашают к 18:00 на «Бабий бунт».

Китайская чайная церемония пройдет в Амурской областной детской библиотеке. Начало в 14:00. Участники узнают особенности выращивания, сбора и изготовления китайского чая, попробуют легендарный чайный напиток Да хун пао, откроют секрет сладкого чая без сахара, увидят варку благородного напитка методом Лу Юя, поиграют в китайские народные игры и многое другое.

Камерный хор «Возрождение» приглашает на концерт, посвященный 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия. Начало в 15:00.

Также 15 октября любителей футбола ждет последний матч сезона 2017 года. Встречаются два извечных соперника – ФК «Благовещенск» и ФК «Белогорск». На кону кубок Амурской области по футболу. Игру планируют посетить мэр города Благовещенска Валентина Калита и председатель Благовещенской городской Думы Степан Попов. Финал кубка Амурской области по футболу 2017 года пройдет на стадионе «Спартак». Начало встречи в 15:00.

В ОКЦ в 19:00 – рок-опера «Юнона и Авось» от актеров театра Алексея Рыбникова.

В 19:00 местные истории «Ералаша» презентуют на сцене Grand Arena Ostrova. На суд зрителей представят 6 сюжетом. На мероприятие намерен прилететь Борис Грачевский.

Суббота и воскресенье, 14-15 октября

В спорткомплексе АмГУ в эти дни пройдут открытый чемпионат и первенство Благовещенска по ушу-саньда. Парад открытия – в субботу в 11:00. Свое мастерство покажут спортсмены в возрасте от 8 до 35 лет.

В спорткомплексе «Юность» состоится XV Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти МС СССР Алексея Ковалева. Участие примут спортсмены из Израиля, из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского края, Сахалинской, Новосибирской, Кемеровской, Амурской, Еврейской автономии, республик Тыва, Саха (Якутия) и Бурятии. Турнир начнется в субботу в 10:00, парад открытия в 12:00.

На картадроме «Юбилейный» запланирован чемпионат Благовещенска по дрифтингу. Заезды начинаются в 14:00. В первый день пройдут одиночные заезды, во второй – парные.

С расписанием киносеансов вы можете ознакомиться в разделе «Афиша».