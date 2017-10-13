Рабочие бывшего «Дальспецстроя» вышли на пикет: им задолжали 400 миллионов рублей

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В Хабаровске около 50 работников бывшего «Дальспецстроя», ныне «Главное военно-строительное управление № 6», вышли на пикет с требованием выплатить им долги по зарплате. Организация, занимавшаяся строительством космодрома Восточный, по словам протестующих, не платит уже пять месяцев 6 000 человек. Сумма долга составляет около 400 миллионов рублей.

Как сообщает сайт «Социально-трудовые конфликты», во вторник, 10 октября, строители федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 6» вышли на пикет у здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

«Людям нечем платить ипотеку, кредиты, у них нет денег даже на питание и покупку лекарств. Работники бывшего Дальспецстроя находятся на грани нищеты. Задолженность постоянно растет, в понедельник она превысит полмиллиарда рублей. Поэтому от лица коллектива прошу полномочного представителя президента в ДФО немедленно вмешаться и помочь нам решить нашу проблему», – сказал председатель профсоюзного комитета Максим Басанов.

Несмотря на такие долги, сотрудники продолжают работать и достраивают объекты, постоянно получая от руководства компании заверения о скором погашении задолженности по зарплате.

Ранее, в сентябре 2017 года, бригада штукатуров-маляров ГВСУ № 6 отказалась выходить на работу по причине невыплаты зарплаты.

Не выплачены долги и строителям космодрома Восточный. Как сообщало ИА «Амур.инфо», к июню 2017 года три тысячи строителей космодрома недополучили 116,5 миллиона рублей. На 1 июля долг ГВСУ № 6 сократился до 106,9 миллиона рублей.