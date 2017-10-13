Ущерб от незаконных вырубок леса в Приамурье с начала года составил больше 25 миллионов рублей

Сотрудники министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области ежегодно выявляют нарушителей незаконной вырубки леса. Так, за 9 месяцев этого года в Приамурье зарегистрировано 137 незаконных рубок. Общая сумма ущерба составила больше 25 миллионов рублей.

Для того чтобы выявить эти факты, лесники проводят ежемесячное патрулирование на своей территории. В последнее время о черных лесорубах лесникам сообщают жители населенных пунктов – благодаря им выявленных фактов становится больше.

Нарушителей обнаруживают по горячим следам, пока деревья не успели переработать в пиломатериал или вывезти за пределы области. Все собранные материалы направляются на полицию для дальнейшего рассмотрения.

За незаконную вырубку леса предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административный штраф на граждан составляет от 3 000 до 3 500 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет и возмещение ущерба, причиненного лесному хозяйству.

Чаще всего незаконной вырубке леса в Приамурье подвергаются лесные массивы в шести районах. Так, в Зейском районе с начала года выявлено 52 случая, в Шимановском – 23 случая, в Свободненском – 13 и по 11 случаев – в Архаринском, в Благовещенском и Магдагачинском районах.

Работники министерства лесного хозяйства просят амурчан в случае обнаружения самовольной вырубки деревьев сообщить об этому участковому лесничему, в дежурную часть или по телефону 8 (4162) 77-15-85, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.