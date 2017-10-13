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13октября
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сегодня, 11:01 0

Амурская полиция разыскивает мужчину, исчезнувшего четыре года назад

Амурская полиция разыскивает мужчину, исчезнувшего четыре года назад
Фото: 28.мвд.рф

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает Евгения Парфенова 1986 года рождения. Мужчина уехал из села Тамбовка 19 августа 2013 года на автобусе сообщением Благовещенск – Хабаровск, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Пропавшему на вид 28–30 лет, его рост 175 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза голубые. Особые приметы: на затылке шрам, на левом запястье шрам от пореза.

На момент ухода Евгений Парфенов был одет в рубашку черного цвета на металлических пуговицах, футболку, брюки, носки и туфли черного цвета, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 59-41-07, 59-41-05.

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#происшествия

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