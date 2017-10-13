Амурская полиция разыскивает мужчину, исчезнувшего четыре года назад
Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает Евгения Парфенова 1986 года рождения. Мужчина уехал из села Тамбовка 19 августа 2013 года на автобусе сообщением Благовещенск – Хабаровск, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Пропавшему на вид 28–30 лет, его рост 175 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза голубые. Особые приметы: на затылке шрам, на левом запястье шрам от пореза.
На момент ухода Евгений Парфенов был одет в рубашку черного цвета на металлических пуговицах, футболку, брюки, носки и туфли черного цвета, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 59-41-07, 59-41-05.
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