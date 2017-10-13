Интервью с онкологом: на первые симптомы рака ротовой полости редко обращают внимание

Фото: worlduniquer.ru

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения Амурской области Нонна Онянова рассказала корреспонденту Амур.инфо о факторах риска, приводящих к заболеванию раком ротовой полости, и почему так часто начальные стадии заболевания никто не замечает.

– Что такое рак ротовой полости. Что сюда относится?

– Корректней назвать это раком слизистых головы и шеи. Сюда относятся злокачественные новообразования, исходящие из полости рта, глотки и верхних дыхательных путей и щитовидной железы.

– Насколько распространён данный вид злокачественных новообразований в Амурской области?

– В 2016 году выявлено более 100 человек с раком ротовой полости, из них 50 процентов на 3-4 стадии, т.е. в запущенной форме. За 8 месяцев 2017 года выявлено 49 человек – все с третьей и четвёртой стадией заболевания.

– Кто наиболее подвержен этому виду онкологических заболеваний?

– Мужчины старше 50 лет. Потому что длительное курение и злоупотребление алкоголем – одни из основных причин развития онкологии в этой области. Считается, что у 75 процентов заболевших раком ротовой полости именно курение и алкоголь послужили главной предпосылкой. Причем употребление именно крепких алкогольных напитков влияет.

– Что ещё можно назвать факторами риска?

– Несбалансированное питание. Отсутствие в рационе фруктов и овощей приводит к недостаточности ферментов, отсутствии достаточного слюноотделения и, как итог – недостаточной санации. Особенно влияет на развитие новообразований отсутствие витаминов А и С. Ещё один немаловажный фактор – наличие инфекций. Папилломавирусная инфекция – фактор, способствующий развитию рака гортани, глотки и полости рта. Рак, возникший на основе инфекции, более благоприятен в прогнозах лечения, чем рак курильщика.

– Вспоминается как раз история с голливудским актёром Майклом Дугласом, который заразился папилломавирусом при оральных контактах, после чего у него был диагностирован рак горла на 4 стадии, и после лечения уже 5 лет актёр здоров.

– Да, это именно такой случай. Кроме папиломмавируса, на развитие рака полости рта может повлиять и вирус герпеса.

– На эти виды рака влияет наследственность?

– Да, это могут быть генетические мутации, которые передаются по наследству, и, соответственно повышают вероятность возникновения злокачественных новообразований у ребёнка.

– Что касается папилломавируса и герпеса – эти вирусы есть у очень большой части населения, и часто они себя никак не проявляют, их можно вылечить?

– Совсем вылечить – нет, но можно значительно их подавить. Поэтому обязательно нужно обследоваться. Не всегда у этих вирусов есть внешние проявления, точно о наличии можно сказать только после анализа крови. Ещё раз повторю – может не быть никаких внешних проявлений присутствия вируса.

– Мы рассказали обо всех факторах, приводящих к новообразованиям в полости рта?

– Ещё большую роль играет постоянная травматизация языка или щёк. Это может происходить из-за осколков зубов или неудачных зубных протезов. При наличии длительной травматизации тканей может возникнуть злокачественное новообразование на месте ранки.

– То есть при зубном протезировании нужно обращать на такие неудобства пристальное внимание?

– Да, обязательно. И даже бывает, что ранка и постоянная травматизация возникают из-за аллергической реакции на какие-то леденцы от кашля, например. Всегда надо обращать внимание.

– Каковы симптомы заболевания раком ротовой полости?

– Симптомы в начальных стадиях неспецифичны, и многие люди не обращают на них внимание. Это могут быть длительно незаживающие язвочки в полости рта, боль в полости рта, постоянная травматизация слизистой, дискомфорт при жевании и глотании, затруднённые движения языка или нижней челюсти, онемение языка, увеличение шеи, дискомфорт в области шеи, неприятный запах изо рта, изменение голоса, осиплость, и общий симптом – снижение массы тела. Это относится к основным симптомам, на которые пациенты обычно не обращают внимание. Конечно, эти симптомы могут наблюдаться и при других заболеваниях, однако, если симптомы не пропадают дольше двух недель, то обязательно нужно обратиться к лор-врачу, онкологу, стоматологу или к терапевту.

– Расскажите о стадиях заболевания.

– Стадии определяются распространённостью опухоли – операбельная или нет, вовлечённостью в процесс лимфатических узлов и также отсутствием или наличием отдалённых метастазов. Сложность состоит в том, что на ранних стадиях выявить злокачественные новообразования в полости рта очень сложно, они скрываются за маской обыкновенных воспалительных заболеваний.

– То есть важно лечить воспаления, следить за ними и не усугублять это всё вредными привычками.

– Да, я вам приведу пример. Пациенту вырвали зуб. На его месте есть ранка, воспаление. А этот человек курит ежедневно уже много лет – и вот тут будет тенденция к возникновению на месте этого воспаления новообразования. Травматизация тканей при наличии факторов риска может привести к начальным стадиям опухолевого процесса. При этом к нам больной приходит, как правило, уже на третьей стадии болезни.

– Какие прогнозы на лечение в зависимости от стадии заболевания?

– Конечно, первая стадия лечится лучше всего. Вторая тоже лечится хорошо, если ещё не вовлечены периферические лимфоузлы. Дальше – на третьей и четвёртой стадии, когда вовлечены лимфоузлы повсеместно, терапия уже больше паллиативная, поддерживающая жизнь и помогающая преодолеть неприятные симптомы, о полном излечении говорить нельзя. Плоскоклеточный рак это всегда очень агрессивная и малочувствительная к лечению опухоль. В лучшем случае пациент с распространенным раком ротовой полости проживет год после диагностики. Поэтому самое главное – вовремя обратиться к доктору. Но статистика такова, что 60 процентов заболевших раком ротовой полости обращаются к врачу на третьей-четвёртой стадии. Пятилетняя выживаемость у таких больных составляет от 20 до 50 %.

– Какую профилактику посоветуете проводить?

– Не курить, не злоупотреблять крепким алкоголем, посещать стоматолога два раза в год, лор-врача раз в год, лечить даже мелкие заболевания полости рта своевременно, ну и избегать избыточного воздействия ультрафиолета, соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться вирусами.

– Если же человек заподозрит у себя заболевание, куда ему обратиться?

– Если человек понимает, что что-то не так, это бывает после какого-то события: был у стоматолога, и возникло воспаление; произошла травма языка и так далее. Если это связано с зубами, то идти в первую очередь необходимо к стоматологу. Если что-то произошло в ротовой полости помимо зубов, то идти нужно к лору. Повторюсь, главное – вовремя обратиться. Потому что, какие бы новейшие методы ни применяли, успех в первую очередь зависит от своевременного выявления ранних форм рака головы, шеи и полости рта.