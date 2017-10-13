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13октября
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сегодня, 10:20 2

Следователи Зеи возбудили уголовное дело по факту похищения 11-летнего мальчика

Следователи Зеи возбудили уголовное дело по факту похищения 11-летнего мальчика

Следственный отдел в городе Зея по факту исчезновения 11-летнего Дмитрия Никифорова возбудил уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Ребенок пропал 8 октября – его увез знакомый семьи. До сих пор местонахождение мужчины и мальчика не установлено.

По данным следствия, вечером 8 октября подозреваемый Павел Иваровский 1979 года рождения ввел в заблуждение родителей 11-летнего мальчика и увел его из дома в селе Овсянка Зейского района.

В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, устанавливается местонахождение ребенка, изучаются обстоятельства его похищения.

Приметы Дмитрия Никифорова: на вид мальчику 11 лет, худощавого телосложения, рост 130 сантиметров, плечи опущены, кожа бледная, лицо овальное, брови дугообразные низкие, глаза голубого цвета, губы средней толщины, уши малые овальные, волосы прямые темно-русого цвета, стрижка короткая, голос звонкий, речь ясная.

Был одет в шапку вязаную черного цвета, пуховик тканевый черного цвета с капюшоном, футболку белого цвета, брюки черного цвета, носки черного цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 112, 8 (4162) 22-14-00 (прямая линия), 22-05-51 (телефон доверия), сообщает амурское следственное управление.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Penny

    Penny
    1 час назад

    Как можно доверить своего ребенка не понятно кому? Увел его 8 октября, а заявление родители написали только 10? о_О WTF???

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    1 час назад

    Сначала писали, что утром 9-го поехали на рынок с отчимом и этим товарищем. теперь уже 8-го ввел в заблуждение и увел. О_о

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