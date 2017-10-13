Следователи Зеи возбудили уголовное дело по факту похищения 11-летнего мальчика

По данным следствия, вечером 8 октября подозреваемый Павел Иваровский 1979 года рождения ввел в заблуждение родителей 11-летнего мальчика и увел его из дома в селе Овсянка Зейского района.

В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, устанавливается местонахождение ребенка, изучаются обстоятельства его похищения.

Приметы Дмитрия Никифорова: на вид мальчику 11 лет, худощавого телосложения, рост 130 сантиметров, плечи опущены, кожа бледная, лицо овальное, брови дугообразные низкие, глаза голубого цвета, губы средней толщины, уши малые овальные, волосы прямые темно-русого цвета, стрижка короткая, голос звонкий, речь ясная.

Был одет в шапку вязаную черного цвета, пуховик тканевый черного цвета с капюшоном, футболку белого цвета, брюки черного цвета, носки черного цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 112, 8 (4162) 22-14-00 (прямая линия), 22-05-51 (телефон доверия), сообщает амурское следственное управление.