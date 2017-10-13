Коммунальщики Райчихинска задолжали за электроэнергию 40 миллионов рублей

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Коммунальное предприятие «ЖКХ–Ресурс–Райчихинский» задолжало компании «Амурэнергосбыт» 40 миллионов рублей за поставки электроэнергии. При этом руководство предприятия-должника не подало заявление о признании «ЖКХ–Ресурс–Райчихинский» банкротом.

Нарушения в ходе надзорной проверки выявила прокуратура города Райчихинска. Проверка показала, что «ЖКХ–Ресурс–Райчихинский» имеет непогашенную просроченную задолженность по денежным обязательствам свыше трех месяцев. Предприятие не выплатило филиалу «Амурэнергосбыт» ПАО «ДЭК» 40 миллионов рублей. И эту задолженность подтвердил Арбитражный суд Амурской области.

Однако директор АО «ЖКХ–Ресурс–Райчихинский», нарушая требования законодательства о банкротстве, не подал заявление в Арбитражный суд о признании АО «ЖКХ–Ресурс–Райчихинский» банкротом. Это необходимо сделать, если компания неспособна удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам в течение трех месяцев.

Таким образом, АО «ЖКХ–Ресурс–Райчихинский» нарушила требования закона «О несостоятельности (банкротстве)». Прокурор Райчихинска внес представление директору предприятия, которое было рассмотрено и удовлетворено, а затем направил заявление в Арбитражный суд о признании организации банкротом.

Также в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении «Неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления о признании банкротом». Его для рассмотрения по существу направили в мировой суд по Райчихинскому городскому судебному участку № 2.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Директора признали виновным и назначили штраф – 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.