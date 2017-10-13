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13октября
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Свободненские школьники-боксёры заняли призовые места на дальневосточном турнире

Свободненские школьники-боксёры заняли призовые места на дальневосточном турнире
Фото: пресс-служба Свободного

С 5 октября в Благовещенске проходил традиционный дальневосточный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, директора благовещенской ДЮСШ № 5 Виктора Лихогры.

На соревнования приехали спортсмены из Сахалинской и Еврейской автономной областей, Забайкальского края. Амурскую область представляли боксёры из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Зеи и посёлка Новобурейский.

Семеро свободненских школьников представляли боксёрский клуб «Легенда». Все спортсмены заняли ступеньки пьедестала победителей:

– Дмитрий Посталовский (1 место),

– Матвей Жуков (1 место),

– Владислав Кащеев (1 место),

– Иван Бадянский (2 место),

– Артём Перминов (2 место),

– Владимир Пантелеев (3 место),

– Никита Сударенко (3 место).

Президент Федерации бокса Сергей Устюгов поздравил молодых победителей и тренеров Александра Лискевича и помощника тренера Егора Бойко, отлично подготовившего команду к соревнованиям, а также вручил денежные премии победителям.

«Молодежь из года в год показывает лучшие результаты, а cлeдoвaтeльнo, мoжнo yтвepждaть, чтo oпытным cвoбoднeнcким бoкcёpaм pacтёт дocтoйнaя cмeнa. Особенно подают надежды Матвей Жуков и Владислав Кащеев на попадание в сборную Амурской области для защиты на первенстве Дальневосточного Федерального округа», – сказал президент.

Все участники турнира были награждены грамотами, кубками и медалями, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#Свободный #спорт #школа

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