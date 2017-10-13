«Крылья»: история 14-летней Дарьи, потерявшей семью

Героиня очередного выпуска рубрики «Крылья» – 14-летняя Дарья. Девочка-подросток очень хочет обрести любящих родителей и научиться профессионально танцевать.

В социальное учреждении Даша попала уже в подростковом возрасте. Её родители умерли два года назад. Но Даша – сильная духом, говорят воспитатели. Она ещё не потеряла надежду обрести новую семью.

«В детском доме, конечно, хорошо. Но семья – это семья. И, конечно, хочется. Семья – это другое. Тут много детей и воспитателей, они проявляют не только о тебе заботу, а обо всех. А в семье только о тебе, твоей сестре, о брате», – сказала Дарья.

Даша – постоянная помощница для воспитателей, готова всех заплести, заправить чужую кровать или кого-нибудь вывести на прогулку. Она очень опрятная девочка, у неё всегда порядок в шкафу, в тумбочке.

Даша мечтает стать поваром и уже научилась готовить пару блюд. Но её самая главная мечта, чтобы будущая семья была творческой.

«Мало кто из детей в таком возрасте хотят в семью. Но ей хочется. В семью она хочет творческую. Говорит, что очень хотела бы семью, где мама была бы хореографом. Ей хочется научиться танцевать более профессионально, не как начинающий танцор, а чтобы кто-то этому научил», – отметила социальный педагог Елена Жижерина.

Даша очень хочет в семью, мама для неё – это человек, который будет безответно дарить любовь. Девочке нужны родители, которые должны быть тонкими психологами с огромным желанием помочь ей стать счастливым человеком.