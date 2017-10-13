Как по голосу распознать обманщика: обзор прессы

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Какие исторические факты не знают молодые россияне; какой конкурс разработан по поручению президента; как во Франции делают элитный коньяк и сколько он стоит – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Для начала сообщение, касающееся автомобилистов. В «Российской газете» сегодня рассказывается об утверждении нового регламента по надзору за участниками дорожного движения. С одной стороны, теперь снять номера или изъять права у нарушителя ПДД можно только через суд. Во всём остальном – сплошные разочарования: теперь вас могут остановить не только на стационарном посту, но и там где пожелает душа инспектора. А это значит, следует опасаться любых придорожных кустов. Это обозреватель только прикоснулся к материалу с жутким названием: «Они возвращаются». Подробности изучите сами.

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Еще вы узнаете о том, что США выходят из ЮНЕСКО, что означает возложение финансовых обязанностей на чужие плечи.

Еще рассказывают о презентации новых купюр – в 200 и 2 000 рублей. Впечатление, что тянут кота за хвост: давно пора выпускать 10 000-е купюры, а у нас всё с этой мелочью носятся… Впрочем, когда такой мелочи в кармане много – это приятно.

Ну и еще рассказывается об опросе ВЦИОМ по поводу знания истории молодыми россиянами. Оказалось, что 74 % опрошенных не знают имени первого президента СССР, 97 % не знают главу Временного правительства России, а 89 % не знают, кого свергли большевики в уже далёком 1917-м.

Наверное, такие незнания кому-то нужны.

Очень интересно

«Амурская правда». Пропустив материалы об амурском экономическом форуме, о ремонте 16 километров трассы «Лена», о школе русского балета в Благовещенске (поверьте, они достойны внимания), и даже не заострив внимания на странице «Криминал» (хотя, согласитесь, обычно эти новости читают в первую очередь), Павел Андреевич сразу начал читать рецензию Андрея Митрофанова на завершившийся вчера тягомотный телефильм «Спящие» – хотел проверить, совпадают ли наши мнения. Совпали. Действительно, чушь.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» Павел Андреевич обращает ваше внимание на материале о том, что по поручению президента Путина в Кремле разработан конкурс «Лидеры России». Чтобы получить шанс стать лидером России, достаточно быть моложе 50 лет, иметь опыт работы не менее 5 лет (имеется в виду опыт управленческой работы, а то побежите сейчас подавать заявку…) и успешно пройти тесты. Например, нужно прыгнуть с высокой скалы в воду. Про другие тесты всё больше намеками, но обозреватель не исключает, что там есть еще битье об стену головой, борьба с ветряными мельницами, дутьё на воду и т.д.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя». Здесь вы прочтете о том, что Роскачество начинает исследование молочных сосисок на предмет наличия в них мяса: есть подозрение, что в них больше как раз не мяса. Что логично: если б в них было мясо, они б назывались мясными.

Еще пишут, как по голосу распознать обманщика. Если ваш собеседник делает частые паузы, хрипит, сглатывает слюну, значит, врёт – не женится.

Ну а еще – и это многим покажется интересным – большая публикация о том, как во Франции делают элитный коньяк. Подробности о дистилляции, купажировании, специальных дубовых бочках, перегонках и прочем и прочем – прочтите сами. Автор обзора лишь говорит, что цена некоторых сортов достигает 50 000 евро за пузырь. И ничего, берут…

«Вы думаете, меня это удивило? Отнюдь! Меня удивило, что у художника Климта (о нем отдельная статья) было 40 детей! Когда же он успевал писать свои картины?» – удивляется Павел Андреевич.