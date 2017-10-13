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Новую вертолетную площадку для санавиации построили в Сковородине

Новую вертолетную площадку для санавиации построили в Сковородине
Фото: Om1.ru

Специальную посадочную площадку для вертолетов санитарной авиации оборудовали в черте города Сковородино. Она находится в семи минутах езды от больницы.

«Близкое расположение позволяет обеспечить максимально оперативную доставку и передачу пациента в областные медицинские организации для оказания своевременной специализированной и в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, – пояснила главный врач Сковородинской больницы Ольга Павлова. – К нам и раньше прилетали вертолеты санавиации, но для этого не было специально оборудованного места, что влекло за собой много неудобств. Современная вертолетная площадка построена благодаря реализации на территории Приамурья приоритетного федерального проекта "Развитие санавиации"».

Новая площадка соответствует всем необходимым техническим регламентам и требованиям и полностью готова к приему воздушного санитарного транспорта.

Возможности и размеры площадки позволяют производить посадку и взлет вертолетов санавиации, оснащенных необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи.

Как рассказала Ольга Сергеевна, на новую площадку уже приземлялся первый борт с медицинской бригадой территориального центра медицины катастроф для санитарно-авиационной эвакуации восьмилетнего ребенка и одного взрослого пациента. Оба благополучно и оперативно доставлены в Благовещенск, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 265

#здоровье #Сковородино #транспорт

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • tanuha

    tanuha
    2 часа назад

    СковородинО.

  • tanuha

    tanuha
    2 часа назад

    СковородинО.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Меня тоже от Албазине, Сковородине, Пояркове коробит. Слух же режет. Око колет. Но у АИ правила замшелых академиков в цене.

  • Майне Кляйне

    Майне Кляйне
    2 часа назад

    Ну а че

    я вот на вопрос А где ты служил всегда отвечаю:

    Где, где

    в египтЕ

  • Dr. Glück

    Dr. Glück
    2 часа назад



    в черте города Сковородино



    Почему не "Сковородина"? Например, "в черте города Благовещенска", не?

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    2 часа назад

    Конечно)) Кто там эти академики, когда у нас слух режет!

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    2 часа назад

    Dr. Glück

    Василий Кленин

    Конечно)) Кто там эти академики, когда у нас слух режет!



    Академики (некоторые) - неруси и (купленные) враги народа. С не менее промытой головой, чем у некоторых представителей того самого народа.



    Спасибо! Теперь в моей голове всё встало на свои места!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Dr. Glück



    в черте города Сковородино



    Почему не "Сковородина"? Например, "в черте города Благовещенска", не?



    Потому что спереди Сковородина дописано "города". Вот и СкооровороодинО. В том случАе. Не?

  • Dr. Glück

    Dr. Glück
    1 час назад

    Василий Кленин

    Спасибо! Теперь в моей голове всё встало на свои места!



    Лет 100 назад какие задорные академики приплыли на пароходах в Российскую Империю! Сделали реформу языка, поставили народу в головах всё на места. А то "многабукаф" в АзБуке было и пр.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Можно склонять, можно не склонять.

    (могу копать, могу не копать)

  • Dr. Glück

    Dr. Glück
    1 час назад

    ay

    Потому что спереди Сковородина дописано "города". Вот и СкооровороодинО. В том случАе. Не?



    Возможно. Ведь кто его знает, какие академики будут лет через N и какие установят правила. Нам, тёмному народу, об ентом думати не полагается.

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Не даром помнит вся Россия про день Бородина...

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Они просто издеваются над нами эти писаки.

  • Dr. Glück

    Dr. Glück
    1 час назад

    Модератор

    Не даром помнит вся Россия про день Бородина...



    И про черту города Сковородина, я ж говорю.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    ayМеня тоже от Албазине, Сковородине, Пояркове коробит. Слух же режет. Око колет. Но у АИ правила замшелых академиков в цене.


    + Мне кажется они от этого кайфуют. И от корявых заголовков и от ошибок в тексте. Такие они, амуринфошные писаки.

  • Майне Кляйне

    Майне Кляйне
    1 час назад

    Модератор

    Не даром помнит вся Россия про день Бородина...



    Модератор решил блеснуть умом

    и не навязчиво продемонстрировать свою начитанность произведениями классиков.

  • Dr. Glück

    Dr. Glück
    1 час назад

    ПИСЬМО

    Они просто издеваются над нами эти писаки.



    Отчего же. Вот товарищ nerro заметил: "Можно склонять, можно не склонять." Соответственно, и мы можем возпринимать это аки издёвку, а можем и нет. ;)

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    1 час назад

    Каждого жителя города Сковородино наградить орденом Мужества и переселить за государственный счет в город Анапу. Категорически.

  • Dr. Glück

    Dr. Glück
    46 минут назад

    Сергей Васильев Сергеевич

    в город Анапу.



    Отчего ж именно Анапа, извольте-с?

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