Новую вертолетную площадку для санавиации построили в Сковородине

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Специальную посадочную площадку для вертолетов санитарной авиации оборудовали в черте города Сковородино. Она находится в семи минутах езды от больницы.

«Близкое расположение позволяет обеспечить максимально оперативную доставку и передачу пациента в областные медицинские организации для оказания своевременной специализированной и в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, – пояснила главный врач Сковородинской больницы Ольга Павлова. – К нам и раньше прилетали вертолеты санавиации, но для этого не было специально оборудованного места, что влекло за собой много неудобств. Современная вертолетная площадка построена благодаря реализации на территории Приамурья приоритетного федерального проекта "Развитие санавиации"».

Новая площадка соответствует всем необходимым техническим регламентам и требованиям и полностью готова к приему воздушного санитарного транспорта.

Возможности и размеры площадки позволяют производить посадку и взлет вертолетов санавиации, оснащенных необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи.

Как рассказала Ольга Сергеевна, на новую площадку уже приземлялся первый борт с медицинской бригадой территориального центра медицины катастроф для санитарно-авиационной эвакуации восьмилетнего ребенка и одного взрослого пациента. Оба благополучно и оперативно доставлены в Благовещенск, сообщает пресс-служба областного правительства.