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13октября
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сегодня, 09:22 0

Осенние дожди и снег: прогноз погоды в Амурской области на 13 октября

Осенние дожди и снег: прогноз погоды в Амурской области на 13 октября
Фото: TaluMala. com

В Амурской области 13 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдут слабые и умеренные осадки – дождь и мокрый снег. Ветер в центральных и южных районах дует с юго-запада, запада, на севере – с северо-запада, запада. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами – 10 метров в секунду.

Термометры покажут плюс 5…10 градусов тепла, местами по северу – около нуля.

В Благовещенске утром температура составляла минус 1 градус. Северо-западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Немного мокрого снега и дождя: прогноз погоды в Амурской области на 13 октября
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