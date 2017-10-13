Рост цен на красную икру спровоцировал экспорт

Фото: gk170.ru

На 54 % выросли оптовые цены на красную икру летом-осенью 2017 года. К Новому году розничные цены ждет еще более существенный рост, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Давление на цены оказывают инвестиционные издержки компаний, а также политика производителей, которые выставляют высокую цену на деликатес за границей и не хотят продавать его дешевле внутри страны.

«Сезон осень 2017 – весна 2018, по нашим прогнозам, станет рекордным по росту розничных цен на икру. Они не могут не измениться пропорционально росту оптовых цен», – отметил исполнительный директор Рыбного союза.

Во Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей, предпринимателей и экспортеров назвали и другие причины роста – снижение улова этого года и затраты на развитие заводов по переработке рыбной продукции.

«Разговор о розничных ценах во многом спекулятивный. В 2009 и в 2011 годах была ситуация, когда оптовые цены были стабильными, а розничные росли по каким-то непонятным причинам. За последние 15 лет стоимость красной икры у производителей выросла с 600–700 рублей за 1 килограмм до 2,6–2,7 тысячи рублей за 1 килограмм, притом что за это время цены в целом в экономике выросли в 5,5 раза, а в нашей отрасли всего в четыре», – объясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.