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13октября
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Для службы скорой помощи Приамурья купят КамАЗ

Для службы скорой помощи Приамурья купят КамАЗ
Фото: static.medportal.ru

Для оказания скорой помощи в четырех труднодоступных регионах России до конца 2017 года закупят КамАЗы. Сделать это рекомендовали на парламентских слушаниях, сообщает ТАСС. В списке регионов-получателей – Амурская область.

«В этом году по согласованию с правительством будут приобретены первых девять таких машин для Магаданской, Амурской областей, Хабаровского и Алтайского краев», – сказала министр здравоохранения России.

Вероника Скворцова отметила, что проблемы здравоохранения в селе затрагивают 37,8 миллиона человек, что составляет 25,7% жителей от общей численности населения страны. Тему «Доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности» обсудили на очередных парламентских слушаниях.

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#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • 55

    55
    18 минут назад

    Вот это решение проблемы труднодоступных мест. Хоть на кол сади этих парламентариев вместе с министром здравоохранения. Еще бы вездеходы или гусеничные трактора закупили для оказания "скорой помощи".

  • DimonS

    DimonS
    3 минуты назад

    55

    Вот это решение проблемы труднодоступных мест. Хоть на кол сади этих парламентариев вместе с министром здравоохранения. Еще бы вездеходы или гусеничные трактора закупили для оказания "скорой помощи".



    Зашибись сидеть в теплом кабинете в городе и обсуждать тему труднодоступных регионов. Ты жопу от мягкого кресла оторви и прокатись на окраину области хотя бы, типа Зейского района. Хоть такую технику выделили и то ладно. Без нее люди вообще без медицинской помощи остаются.

    Ой, только не надо гундеть про нормальные дороги и их строительство. Возьми и построй раз такой умный. А лучше во власть иди - вмиг область на первом месте окажется.

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