Для службы скорой помощи Приамурья купят КамАЗ

Фото: static.medportal.ru

«В этом году по согласованию с правительством будут приобретены первых девять таких машин для Магаданской, Амурской областей, Хабаровского и Алтайского краев», – сказала министр здравоохранения России.

Вероника Скворцова отметила, что проблемы здравоохранения в селе затрагивают 37,8 миллиона человек, что составляет 25,7% жителей от общей численности населения страны. Тему «Доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности» обсудили на очередных парламентских слушаниях.