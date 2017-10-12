Команда Noize MC попала на концерт в Благовещенск не в полном составе

Фото: amacumara.ru

Концерт известного исполнителя Noize MC в Благовещенске начался с задержкой более чем на час. Кроме того, его музыканты в Приамурье так и не прилетели – их задержали в московском аэропорту.

«В Благовещенск, я прилетел! Чтобы совершить Великую Октябрьскую Хип-Хоп-Революцию на пару с @djstufford этим вечером в "Arena Grand Ostrova Arena"! Силы тьмы и происки контры задержали часть бойцов в Москве, но это не помешает нам озвучить повестку в полном объёме», – написал артист у себя в Instagram.

Noize MC до концерта рассказал, что прилетел только с диджеем. Музыкантов задержали в аэропорту Москвы из-за незадекларированной аппаратуры.

Также он заявил, что в Благовещенске состоится допремьерное исполнение суперхита «Корроzия Хип-Хопа» – официальный релиз клипа и сингла состоится только 13 октября.