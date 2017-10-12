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12октября
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сегодня, 21:17 6

Команда Noize MC попала на концерт в Благовещенск не в полном составе

Команда Noize MC попала на концерт в Благовещенск не в полном составе
Фото: amacumara.ru

Концерт известного исполнителя Noize MC в Благовещенске начался с задержкой более чем на час. Кроме того, его музыканты в Приамурье так и не прилетели – их задержали в московском аэропорту.

«В Благовещенск, я прилетел! Чтобы совершить Великую Октябрьскую Хип-Хоп-Революцию на пару с @djstufford этим вечером в "Arena Grand Ostrova Arena"! Силы тьмы и происки контры задержали часть бойцов в Москве, но это не помешает нам озвучить повестку в полном объёме», – написал артист у себя в Instagram.

Noize MC до концерта рассказал, что прилетел только с диджеем. Музыкантов задержали в аэропорту Москвы из-за незадекларированной аппаратуры.

Также он заявил, что в Благовещенске состоится допремьерное исполнение суперхита «Корроzия Хип-Хопа» – официальный релиз клипа и сингла состоится только 13 октября.

Просмотров всего: 404

#концерты #музыка

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    не большая потеря

  • Vlad2

    Vlad2
    52 минуты назад

    Благовещенск не переживёт.

  • Belka_89

    Belka_89
    42 минуты назад

    Вобще пофиг

  • бабаяга

    бабаяга
    40 минут назад

    было неплохо...правда я слушатель его из старых времен -было жалко что всего пара тройка песен было стареньких. В основном больше для фанатов. Но енкоторые драйвовые ниче так. Правда я зря пошел туда трезвый тк был на своем авто :((( навреное было бы лучше :)

  • бабаяга

    бабаяга
    37 минут назад

    кстати вопрос к знатокам -это на всех концертах делают такие зловещие высокие частоты? Или это особенность помещения или я не в том месте находился и надо быть ближе к звукарю?

    прям по ушам резало сначала. А потом я оглох и стало пофигу.

  • Братеев

    Братеев
    33 минуты назад

    развлечение для быдла

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